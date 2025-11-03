"Это ужасное видео": Стерненко показал, как россияне охотятся на украинский транспорт возле Покровска

Волонтер и активист Сергей Стерненко обнародовал видеозапись, которая, по его словам, демонстрирует поражение транспортных средств на дороге в Покровск (Донецкая область). Стерненко утверждает, что путь находится под полным огневым контролем российских оккупационных войск и призвал оказать помощь Силам обороны.

Как сообщил Стерненко, в видео показано попадание российских сил по украинским транспортным средствам на подъездах к Покровску. Запись, по словам Стерненко, иллюстрирует критическую ситуацию на логистических коридорах.

Дорога на Покровск

Стерненко отметил необходимость видеть реальность и помочь тем, кто сейчас оказался в беде.

"Это ужасное видео, но его нужно видеть. Это дорога в Покровск. Под полным огневым контролем врага. Сейчас мы видим то же, что было в Судже. Оперативное окружение с нависанием над последними логистическими путями и постоянное выбивание наших сил в узком коридоре. Чрезмерные потери людей. Отдельные наши пехотные позиции уже в тылу врага", — написал Стерненко.

Відео дня

Активист также добавил, что "практически каждая единица транспорта, следующая в город, подвергается атакам. Невозможно быстро вывозить раненых. Невозможно подвозить своевременно провизию и БК. Основные потери — не на позициях, а на дороге.

Частично спасают НРК и дроны с грузами, но ситуация в целом критическая. Там наши люди. Мы должны им помочь хотя бы со средствами".

Стерненко также добавил отдельное замечание относительно состояния подъездов: "И так, подступы к Покровску и Мирнограду завалены российскими трупами. Нашим воинам крайне тяжело сдерживать это нашествие, поэтому тем более надо помочь войску!"

Как сообщал Фокус, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации атакуют Покровско-Мирноградскую агломерацию с четырех направлений. Покровску угрожают с юго-запада и юга.

Фокус также писал, что вооруженные силы Российской Федерации планировали в Покровске заблокировать подразделения Сил обороны и повторить события Мариуполя.