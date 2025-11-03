"Це жахливе відео": Стерненко показав, як росіяни полюють на український транспорт біля Покровська

Волонтер та активіст Сергій Стерненко оприлюднив відеозапис, який, за його словами, демонструє ураження транспортних засобів на дорозі до Покровська (Донецька область). Стерненко стверджує, що шлях перебуває під повним вогневим контролем російських окупаційних військ і закликав надати допомогу Силам оборони.

Як повідомив Стерненко, у відео показано влучання російських сил по українських транспортних засобах на під’їздах до Покровська. Запис, за словами Стерненка, ілюструє критичну ситуацію на логістичних коридорах.

Дорога на Покровськ

Стерненко наголосив на необхідності бачити реальність і допомогти тим, хто зараз опинився у скруті.

"Це жахливе відео, але його потрібно бачити. Це дорога у Покровськ. Під повним вогневим контролем ворога. Зараз ми бачимо те саме, що було в Суджі. Оперативне оточення з нависанням над останніми логістичними шляхами та постійне вибивання наших сил у вузькому коридорі. Надмірні втрати людей. Окремі наші піхотні позиції вже у тилу ворога", — написав Стерненко.

Відео дня

Активіст також додав, що "практично кожна одиниця транспорту, що прямує у місто, зазнає атак. Неможливо швидко вивозити поранених. Неможливо підвозити своєчасно провізію та БК. Основні втрати — не на позиціях, а на дорозі.

Частково рятують НРК та дрони з вантажами, але ситуація загалом критична. Там наші люди. Ми маємо їм допомогти хоча б із засобами".

Стерненко також додав окреме зауваження щодо стану під’їздів: "І так, підступи до Покровська та Мирнограда завалені російськими трупами. Нашим воїнам вкрай тяжко стримувати цю навалу, тож тим паче треба допомогти війську!"

Як повідомляв Фокус, підрозділи Збройних сил Російської Федерації атакують Покровсько-Мирноградську агломерацію з чотирьох напрямків. Покровську загрожують з південного заходу та півдня.

Фокус також писав, що Збройні сили Російської Федерації планували у Покровську заблокувати підрозділи Сил оборони та повторити події Маріуполя.