"Спасли украинцы": пленный ВС РФ рассказал, как их бомбили свои командиры (видео)

Бойцы 110 отдельной бригады территориальной обороны на Лиманском направлении взяли в плен двух российских оккупантов, один из которых рассказал о том, как его спасли украинцы от своей же армии.

На видео, обнародованном телеграмм-каналом "Николаевский Ванек", пленный Даниил Букарев (позывной "Стиль") из российского города Рязань, рассказал, как попал на войну и отношение к нему в ВС РФ.

Оккупант служил в 169 ОМСБр, а на фронт ушел, чтобы сократить себе срок заключения. После подписания контракта, он всего неделю проходил обучение, а потом его повезли на Ямполь.

"Стиль" отметил, что им дали мотоцикл и из 5 человек на Ямполь удалось прорваться только двум: ему и профессиональному гонщику, который также сдался в плен.

Когда российские военные узнали, где они спрятались, начали атаковать это место, чтобы россияне не смогли сдаться в плен ВСУ.

Мужчина выразил благодарность украинским военным, которые фактически их спасли, оказали медицинскую помощь, накормили и дали попить.

"Нас просто спасли военные ребята, украинцы. Это правда так. Сейчас я сижу и меня трясет. Это последствия бомбежки, которую нам устроили наши же командиры", — пояснил "Стиль".

Также российский оккупант утверждает, что Министерство обороны России не выплачивает ему деньги. Он обратился к россиянам с призывом не верить в пропаганду, которую показывают по телевизору и не идти на войну против Украины.

