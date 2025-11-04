"Врятували українці": полонений ЗС РФ розповів, як їх бомбили свої командири (відео)

Бійці 110 окремої бригади територіальної оборони на Лиманському напрямку взяли в полон двох російських окупантів, один з яких розповів про те, як його врятували українці від своєї ж армії.

На відео, оприлюдненому телеграм-каналом "Николаевский Ванек", полонений Даниїл Букарєв (позивний "Стиль") з російського міста Рязань, розповів, як потрапив на війну та ставлення до нього в ЗС РФ.

Окупант служив в 169 ОМСБр, а на фронт пішов, щоб скоротити собі термін ув'язнення. Після підписання контракту, він лише тиждень проходив навчання, а потім його повезли на Ямпіль.

"Стиль" зазначив, що їм дали мотоцикл й з 5 осіб на Ямпіль вдалося прорватися лише двом: йому та професійному гонщику, який також здався в полон.

Коли російські військові дізналися, де вони сховалися, почали атакувати це місце, щоб росіяни не змогли здатися в полон ЗСУ.

Відео дня

Чоловік висловив вдячність українським військовим, які фактично їх врятували, надали медичну допомогу, нагодували та дали попити.

"Нас просто врятували військові хлопці, українці. Це правда так. Зараз я сиджу й мене трусить. Це наслідки бомбардування, яке нам влаштували наші ж командири", — пояснив "Стиль".

Також російський окупант стверджує, що Міністерство оборони Росії не виплачує йому гроші. Він звернувся до росіян з закликом не вірити в пропаганду, яку показують по телевізору та не йти на війну проти України.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна вперше передала Литві полоненого російського окупанта.

Фокус також писав про українського воїна, який повернувся з полону разом із чотирилапим другом.