Ракета Minuteman III США: зачем проводят испытания и какое есть более страшное оружие, — эксперт (видео)

США, РФ и даже Китай начали говорить о ядерном оружии, но на самом деле ядерных испытаний не было, а запускались дальнобойные носители, пояснил авиаэксперт. По его мнению, речь идет об "истерии", а большую опасность несут не испытания, а дроны рядом с европейскими аэропортами и хакеры, которые могут перехватить управление ракетами.

Последние ядерные испытания провела Северная Корея в 1996 году, а перед этим США и РФ один-единственный раз запускали ракетоносители с ядерными боеголовками, сказал авиаэксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире медиа NV. Между тем Москва с 2014 года регулярно хвастается пусками ракет "Искандер", "Тополь", а Вашингтон не раз запускал реальные "Томагавки". По оценкам эксперта, происходит "истерия" и испытывается то, что "и так работает". В то же время, в контексте опасностей и ядерного оружия в Европе есть другая реальная угроза, о которой следует помнить, прозвучало на видео.

Відео дня

Ракета Minuteman III — комментарий Храпчинского см. с 2:06

Храпчинский пояснил, что, например, Европа имеет систему противоракетной обороны и имеет систему раннего предупреждения. При этом баллистику перехватывать действительно труднее, но сомнительно, что РФ все же выиграет в ядерном противостоянии.

"Я более чем уверен, что в ядерной войне проиграет Российская Федерация, потому что то, что у них есть, и то, что работает — это разные вещи", — сказал он.

Между тем есть другие угрозы. Например, западные аэропорты страдают от появления дронов неизвестного происхождения: чтобы справиться с этим вызовом, стоило бы создать "радиолокационное поле с кучей датчиков". В то же время, вполне можно представить ситуацию, когда летит ядерная ракета, а хакеры перехватывают управление и направляют ее в другую цель. Или перехватывают данные с датчиков и показывают ложную траекторию и "вы выпускаете кучу противоракетных противоракет в молоко, в никуда, в программную ошибку". И при этом, условно, комплектующие покупаются на китайской платформе AliExpress, уточнил эксперт.

"Мы живем в гораздо более страшном мире, чем ядерное оружие", — подытожил Храпчинский.

Ракета Minuteman III — детали

Отметим, 5 ноября командование армии США сообщило об испытании межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Команду на запуск отдали с самолета: ракета стартовала на полигоне и ударили по мишени на военной базе на Маршалловых Островах. Расстояние, которое преодолела Minuteman III — около 6 700 км, заявили американские военные. Также они напомнили, что это 60-й пуск данного оружия: его регулярно испытывают, чтобы проверить работу улучшенного оборудования.

Фокус рассказал об основных характеристиках Minuteman III. Межконтинентальная баллистическая ракета способна пролететь до 13 тыс. км со скорости 23 Махов и несет к цели до трех ядерных боеголовок. Ракета поступила в армию США с 2013 года: ориентировочная стоимость — около 7 млн долл. Предварительные испытания этой ракеты США состоялись в феврале 2025 года.

Напоминаем, 6 ноября аналитики объяснили, как РФ может возобновить ядерные испытания на Новой Земле.