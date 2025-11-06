Ракета Minuteman III США: навіщо проводять випробування і яка є страшніша зброя, — експерт (відео)

США, РФ і навіть Китай почали говорити про ядерну зброю, але насправді ядерних випробувань не було, а запускались далекобійні носії, пояснив авіаексперт. На його думку, ідеться про "істерію", а більшу небезпеку несуть не випробування, а дрони поруч з європейськими аеропортами та хакери, які можуть перехопити керування ракетами.

Останні ядерні випробування провела Північна Корея у 1996 році, а перед цим США та РФ один-єдиний раз запускали ракетоносії з ядерними боєголовками, сказав авіаексперт та заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі медіа NV. Тим часом Москва з 2014 року регулярно вихваляється пусками ракет "Искандер", "Тополь", а Вашингтон не раз запускав реальні "Томагавки". За оцінками експерта, відбувається "істерія" і випробовується те, що "і так працює". Водночас, у контексті небезпек та ядерної зброї у Європі є інша реальна загроза, про яку слід пам'ятати, пролунало на відео.

Ракета Minuteman III - коментар Храпчинського див. з 2:06

Храпчинський пояснив, що, наприклад, Європа має систему протиракетної оборони і має систему раннього попередження. При цьому балістику перехоплювати дійсно важче, але сумнівно, що РФ все ж виграє у ядерному протистоянні.

"Я більш ніж впевнений, що в ядерній війні програє Російська Федерація, тому що те, що у них є, і те, що працює — це різні речі", — сказав він.

Тим часом є інші загрози. Наприклад, західні аеропорти потерпають від появи дронів невідомого походження: щоб впоратись з цим викликом, варто було б створити "радіолокаційне поле з купою датчиків". Водночас, цілком можна уявити ситуацію, коли летить ядерна ракета, а хакери перехоплюють керування і спрямовують її в іншу ціль. Або перехоплюють дані з датчиків і показують хибну траєкторію і "ви випускаєте купу протиракетних протиракет в молоко, в нікуди, в програмну помилку". І при цьому, умовно, комплектуючі купуються на китайській платформі AliExpress, уточнив експерт.

"Ми живемо в набагато страшнішому світі, ніж ядерна зброю", — підсумував Храпчинський.

Ракета Minuteman III — деталі

Зазначимо, 5 листопада командування армії США повідомило про випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Команду на запуск віддали з літака: ракета стартувала на полігоні та вдарили по мішені на військовій базі на Маршаллових Островах. Відстань, яку здолала Minuteman III — близько 6 700 км, заявили американські військові. Також вони нагадали, що це 60-й пуск даної зброї: її регулярно випробовують, щоб перевірити роботу покращеного устаткування.

Фокус розповів про основні характеристики Minuteman III. Міжконтинентальна балістична ракета здатна пролетіти до 13 тис. км зі швидкості 23 Махів і донісши до цілі до трьох ядерних боєголовок. Ракета надійшла в армію США з 2013 року: орієнтовна вартість — близько 7 млн дол. Попередні випробування цієї ракети США відбулись у лютому 2025 року.

