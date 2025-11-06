ВС РФ обесточили 8 шахт в Днепропетровской области: под землей тысячи шахтеров
6 ноября ВС РФ ударили по Днепропетровской области, оставив без тока шахты. Заблокированными под землей оказались 2,5 тысячи человек.
Всего в результате удара обесточены восемь угольных шахт. На момент инцидента под землей находились 2595 горняков. Об этом 6 ноября заявили в Министерстве энергетики Украины.
"Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — сообщили в Минэнерго.
Министр Светлана Гринчук подчеркнула, что РФ продолжает энергетический террор, и ее тактика понятна — оставить украинцев без света и тепла этой зимой.
"Очередной удар поставил под угрозу жизни тысяч горняков. Россия продолжает воевать с гражданскими", — добавила Гринчук.
Удар по Днепропетровской области: что известно
И.о. председателя Днепропетровской военной областной администрации Владислав Гайваненко в 13:18 информировал, что ВС РФ атаковали дронами Павлоград. Он отметил, что была изуродована инфраструктура.
"Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения. Часть абонентов специалисты уже запитали по резервным линиям. Детали выясняем", — добавил глава ОГА.
Новость дополняется...