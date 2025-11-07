Россияне ударили по Запорожью дронами: пострадали многоэтажки и детский сад (фото)
Ночью 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью, в результате чего пострадал местный детский сад.
Кроме того, ударной волной выбило окна жилой многоэтажки, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
"В результате атаки россиян, выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья", — написал Федоров.
Впоследствии он обнародовал фото, на которых видно разбитые окна в домах запорожцев и в припаркованных рядом автомобилей.
"В Запорожье коммунальщики уже начали ликвидацию последствий вражеской атаки", — отметил Федоров.
Он также подчеркнул, что на этот раз российская атака обошлась без пострадавших.
Отметим, что о самих взрывах в регионе стало известно после полуночи.
Напомним, 6 ноября в Сумах российский дрон упал на трассу с оживленным движением транспорта.
Фокус также писал о том, что в Днепре из-за атаки БПЛА и взрывов остановили поезд "Интерсити" из сообщения "Киев-Днепр".