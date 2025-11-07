Россияне ударили по Запорожью дронами: пострадали многоэтажки и детский сад (фото)

Ночью 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью, в результате чего пострадал местный детский сад.

Кроме того, ударной волной выбило окна жилой многоэтажки, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"В результате атаки россиян, выбиты окна в жилых домах и детском саду в одном из районов Запорожья", — написал Федоров.

Пост Федорова Фото: скриншот

Впоследствии он обнародовал фото, на которых видно разбитые окна в домах запорожцев и в припаркованных рядом автомобилей.

Последствия российской атаки по Запорожью Последствия российской атаки по Запорожью Последствия российской атаки по Запорожью Последствия российской атаки по Запорожью

"В Запорожье коммунальщики уже начали ликвидацию последствий вражеской атаки", — отметил Федоров.

Он также подчеркнул, что на этот раз российская атака обошлась без пострадавших.

Отметим, что о самих взрывах в регионе стало известно после полуночи.

