Росіяни вдарили по Запоріжжю дронами: постраждали багатоповерхівки та дитячий садок (фото)

Уночі 7 листопада російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю, внаслідок чого постраждав місцевий дитячий садочок.

Крім того, ударною хвилею вибило вікна житлової багатоповерхівки, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок атаки росіян, вибиті вікна в житлових будинках та дитячому садочку в одному з районів Запоріжжя", — написав Федоров.

Фото:

Згодом він оприлюднив фото, на яких видно розбиті вікна у домівках запоріжчан та у припаркованих поряд автомобілів.

Наслідки російської атаки по Запоріжжю

"У Запоріжжі комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки", — зазначив Федоров.

Він також підкреслив, що цього разу російська атака обійшлася без постраждалих.

Зазначимо, що про самі вибухи у регіоні стало відомо після опівночі.

