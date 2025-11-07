Ил-76 разбился в Судане: в сети показали некрологи российского экипажа (фото)

Грузово-транспортный самолет Ил-76, который разбился в Судане 4 ноября, имел экипаж, состоящий из трех граждан Российской Федерации, рассказал украинский журналист. Кроме того, к событиям в охваченной войной африканской стране присоединился гражданин Беларуси.

Экипаж Ил-76 состоял из четырех человек, написал журналист Денис Казанский в Telegram-канале. Выяснилось, что они работали на военное ведомство Судана и не раз возили соответствующие грузы.

Детали авиакатастрофы с Ил-76 Казанский опубликовал около 10 часов 7 ноября. В заметке указано, что в самолете сидели трое россиян и один белорус. Также есть сканкопия письма, которое Судан направил семьям погибших. Документ оформлен на корпоративном бланке Defense Industries System (Московской оборонно-промышленной системы Республики Судан), есть официальные подписи и печати. Имена экипажа российского Ил-76 — россияне Дмитрий Котляров, Дмитрий Донских, Дмитрий Егоров и белорус Александр Грязнов. Семьям пообещали адресные выплаты и сообщили, что авиакатастрофа произошла в результате "трагического инцидента", а кто за него отвечает, пока не известно.

Ил-76 в Судане — письмо о гибели трех россиян и белоруса Фото: Telegram Дениса Казанського

Ил-76 в Судане — детали инцидента

Позже журналист и военнослужащий ВСУ Юрий Бутусов опубликовал новые детали инцидента с Ил-76 в Судане. Журналист пояснил, что письмо оборонного ведомства подтверждает, что самолет причастен к перевозке оружия, а россияне и белорус — это наемники, которые "экспортировали смерть". В российских пабликах уточнили должности: командир Котляров, штурман Егоров, второй штурман Донских, бортмеханик Грязнов. Кроме того, в заметке есть скрины некрологов, опубликованные российской авиакомпанией: дата инцидента — действительно 4 ноября.

"Некрологи по двум из них уже опубликованы во внутренних чатах пабликов, связанных с российской авиацией", — говорится в сообщении.

На скриншоте некролога Котлярова видим, что командир Ил-76 участвовал в войне в Судане как пилот авиации с 17-летним опытом.

Ил-76 в Судане — некролог командира самолета Котлярова Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Некролог Грязнова показывает, что он был кадровым военным, — белорусом, получившим образование в Иркутском высшем авиационном училище и специализировавшимся на "специальных летательных аппаратах и силовых установках".

Ил-76 в Судане — некролог штурмана и профессионального военного Грязнова Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Отметим, 5 ноября в сети появились видео из Судана, на которых повстанцы Силы быстрой поддержки (RSF) радовались сбитию самолета Ил-76. На видео с места событий показали момент падения воздушного судна, обломки, охваченные пламенем, и обломки после того, как все погасло, в окружении боевиков. Еще тогда в соцсетях предполагали, что на борту был российский экипаж, а сам самолет, как выяснилось, полтора месяца назад купили за 12 млн долл. в Киргизии.

На следующий день стало известно, чем именно сбили российский Ил-76. Среди обломков нашли фрагменты китайской зенитной ракеты от комплекса FK-2000: выяснилось, что ЗРК купили в Объединенных Арабских Эмиратах. Аналитики Defense Express отметили, что самолет могли использовать не только для перевозки грузов по заказу Вооруженных сил Судана (SAF), но и для бомбардировки позиций боевиков RSF.

Напоминаем, 1 ноября в Венесуэлу прибыл еще один самолет Ил-76: медиа установили, что им обычно пользовались наемники ЧВК "Вагнер" Российской Федерации.