Іл-76 розбився в Судані: у мережі показали некрологи російського екіпажу (фото)

Вантажно-транспортний літак Іл-76, який розбився в Судані 4 листопада, мав екіпаж, який складався з трьох громадян Російської Федерації, розповів український журналіст. Крім того, до подій в охопленій війною африканській країні приєднався громадянин Білорусі.

Екіпаж Іл-76 складався з чотирьох осіб, написав журналіст Денис Казанський у Telegram-каналі. З'ясувалось, що вони працювали на військове відомство Судану і не раз возили відповідні вантажі.

Деталі авіакатастрофи з Іл-76 Казанський опублікував приблизно о 10 год 7 листопада. У дописі вказано, що в літаку сиділо троє росіян та один білорус. Також є сканкопія листа, який Судан надіслав родинам загиблих. Документ оформлений на корпоративному бланку Defense Industries System (Московської оборонно-промислової системи Республіки Судан), є офіційні підписи та печатки. Імена екіпажу російського Іл-76 — росіяни Дмитро Котляров, Дмитро Донскіх, Дмитро Єгоров та білорус Олександр Грязнов. Родинам пообіцяли адресні виплати та повідомили, що авіакатастрофа сталась внаслідок "трагічного інциденту", а хто за нього відповідає, поки невідомо.

Іл-76 в Судані — лист про загибель трьох росіян та білоруса Фото: Telegram Дениса Казанського

Іл-76 в Судані — деталі інциденту

Згодом журналіст та військовослужбовець ЗСУ Юрій Бутусов опублікував нові деталі інциденту з Іл-76 в Судані. Журналіст пояснив, що лист оборонного відомства підтверджує, що літак причетний до перевезення зброї, а росіяни та білорус — це найманці, які "експортували смерть". У російських пабліках уточнили посади: командир Котляров, штурман Єгоров, другий штурман Донскіх, бортмеханік Грязнов. Крім того, у дописі є скрини некрологів, опубліковані російською авіакомпанією: дата інциденту — справді 4 листопада.

"Некрологи по двох із них вже опубліковані у внутрішніх чатах пабліків, пов'язаних із російською авіацією", — ідеться у дописі.

На скрині некролога Котлярова бачимо, що командир Іл-76 брав участь у війні в Судані як пілот авіації із 17-річним досвідом.

Іл-76 в Судані — некролог командира літака Котлярова Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Некролог Грязнова показує, що він був кадровим військовим, — білорусом, який здобув освіту в Іркутському вищому авіаційному училищі та спеціалізувався на "спеціальних літальних апаратах та силових установках".

Іл-76 в Судані — некролог штурмана та професійного військового Грязнова Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Зазначимо, 5 листопада у мережі з'явились відео із Судану, на яких повстанці Сили швидкої підтримки (RSF) раділи збиттю літака Іл-76. На відео з місця подій показали момент падіння повітряного судна, уламки, охоплені полум'ям, та уламки після того, як все згасло, в оточенні бойовиків. Ще тоді у соцмережах припускали, що на борту був російський екіпаж, а сам літак, як з'ясувалось, півтора місяця тому купили за 12 млн дол. у Киргизії.

Наступного дня стало відомо, чим саме збили російський Іл-76. Серед уламків відшукали фрагменти китайської зенітної ракети від комплексу FK-2000: з'ясувалось, що ЗРК купили в Об'єднаних Арабських Еміратів. Аналітики Defense Express зауважили, що літак могли використовувати не лише для перевезення вантажів на замовлення Збройних сил Судану (SAF), а й для бомбардування позицій бойовиків RSF.

Нагадуємо, 1 листопада у Венесуелу прибув ще один літак Іл-76: медіа встановили, що ним зазвичай користувались найманці ПВК "Вагнер" Російської Федерації.