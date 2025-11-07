Ситуация в Покровске, октябрьские потери РФ, концепция защиты Херсона: главные заявления Зеленского (видео)

Во время брифинга 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский подытожил ситуацию на фронте, в частности в Покровске и сообщил о рекордных потерях российских военных в октябре. Также он озвучил новые инициативы для защиты прифронтовых городов и прокомментировал возможность поставки ракет "Томагавк" и самолетов Gripen Украине.

Ситуация в Покровске

Во время брифинга по итогам заседания Ставки, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Покровске остается сложной.

Владимир Зеленский

"Цель номер 1 для врага — оккупировать Покровск как можно скорее", — отметил глава государства. По его словам, в течение трех суток город претерпел 220 штурмов, а на его южных окраинах находятся около 314 российских оккупантов. Зеленский уточнил, что все решения по эвакуации гражданских лиц будут приниматься военным руководством.

Ликвидация россиян украинскими БПЛА в октябре

Владимир Зеленский заявил, что октябрь стал рекордным месяцем для украинских войск по количеству ликвидированных российских солдат. Благодаря использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в октябре было уничтожено более 25 тысяч россиян. "Это наибольшее количество потерь России с начала полномасштабной войны за один месяц", — подчеркнул президент. По его словам, данные о потерях подтверждены видеоматериалами, а также рост количества беспилотников на фронте способствовал увеличению этих потерь.

Концепция защиты неба Херсона и всех прифронтовых городов

Президент сообщил, что Украина запускает программу защиты прифронтовых городов, в частности Херсона, от российских беспилотников.

"Программа готова к реализации и уже получила поддержку на государственном уровне", — отметил Зеленский. Она предусматривает создание системы для выявления, перехвата и нейтрализации вражеских беспилотных аппаратов. Такие инициативы будут расширяться на другие прифронтовые населенные пункты.

Что касается предоставления "Томагавков" Украине

Владимир Зеленский также прокомментировал вопрос поставки ракет "Томагавк" Украине.

"Президент Трамп не сказал "нет", и различные институты давали нам позитивные сигналы относительно этого решения", — сообщил он. По словам президента, американские производители готовы поставлять ракеты "Томагавк" в случае положительного решения со стороны президента США.

Финансирование самолетов Gripen

Зеленский также сообщил, что финансирование закупки шведских истребителей Gripen зависит от многих факторов. Однако, Украина рассчитывает на замороженные активы России. Министр обороны Денис Шмыгаль добавил, что 6 ноября был подписан меморандум между украинскими компаниями и шведской компанией SAAB о локализации производства самолетов Gripen в Украине. Ожидается, что полноценное производство самолетов начнется в 2033 году.

Пресс-конференция, которая состоялась 7 ноября, охватила широкий спектр тем, от боевых действий на передовой до важных соглашений с партнерами Украины по военной технике.

