Ситуація у Покровську, жовтневі втрати РФ, концепція захисту Херсона: головні заяви Зеленського (відео)

Під час брифінгу 7 листопада президент України Володимир Зеленський підсумував ситуацію на фронті, зокрема у Покровську та повідомив про рекордні втрати російських військових у жовтні. Також він озвучив нові ініціативи для захисту прифронтових міст та прокоментував можливість постачання ракет "Томагавк" і літаків Gripen Україні.

Ситуація у Покровську

Під час брифінгу за підсумками засідання Ставки, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація у Покровську залишається складною.

Володимир Зеленський

"Ціль номер 1 для ворога — окупувати Покровськ якомога швидше", — зазначив глава держави. За його словами, протягом трьох діб місто зазнало 220 штурмів, а на його південних околицях знаходяться близько 314 російських окупантів. Зеленський уточнив, що всі рішення щодо евакуації цивільних осіб будуть прийматися військовим керівництвом.

Ліквідація росіян українськими БПЛА у жовтні

Володимир Зеленський заявив, що жовтень став рекордним місяцем для українських військ за кількістю ліквідованих російських солдатів. Завдяки використанню безпілотних літальних апаратів (БПЛА), в жовтні було знищено понад 25 тисяч росіян. "Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць", — підкреслив президент. За його словами, дані про втрати підтверджені відеоматеріалами, а також зростання кількості безпілотників на фронті сприяло збільшенню цих втрат.

Концепція захисту неба Херсона та усіх прифронтових міст

Президент повідомив, що Україна запускає програму захисту прифронтових міст, зокрема Херсона, від російських безпілотників.

"Програма готова до реалізації і вже отримала підтримку на державному рівні", — зазначив Зеленський. Вона передбачає створення системи для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотних апаратів. Такі ініціативи будуть розширюватися на інші прифронтові населені пункти.

Що до надання "Томагавк" Україні

Володимир Зеленський також прокоментував питання постачання ракет "Томагавк" Україні.

"Президент Трамп не сказав "ні", і різні інституції давали нам позитивні сигнали щодо цього рішення", — повідомив він. За словами президента, американські виробники готові постачати ракети "Томагавк" в разі позитивного рішення з боку президента США.

Фінансування літаків Gripen

Зеленський також повідомив, що фінансування закупівлі шведських винищувачів Gripen залежить від багатьох факторів. Однак, Україна розраховує на заморожені активи Росії. Міністр оборони Денис Шмигаль додав, що 6 листопада було підписано меморандум між українськими компаніями та шведською компанією SAAB про локалізацію виробництва літаків Gripen в Україні. Очікується, що повноцінне виробництво літаків почнеться у 2033 році.

Пресконференція, яка відбулася 7 листопада, охопила широкий спектр тем, від бойових дій на передовій до важливих угод з партнерами України щодо військової техніки.

