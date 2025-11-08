Удалось спасти 28 человек: из-за атаки РФ на Днепр известно о жертве, среди раненых — дети (фото, видео)

Из-за российского удара БпЛА по многоэтажному дому в Днепре погиб человек и еще по меньшей мере 10 пострадали. Среди пострадавших — дети.

В то же время оперативным службам, в частности ГСЧС, удалось спасти из-под завалов в Днепре 28 человек. О подробностях последствий российского обстрела рассказали в Telegram-канале ГСЧС.

Среди спасенных — 5 детей. Также по меньшей мере 2 детей получили ранения из-за удара по городу, отметили в ведомстве.

Россияне атаковали девятиэтажный жилой дом в одном из массивов Днепра, рассказали в ГСЧС. Это в свою очередь повлекло разрушение квартир с 4 по 6 этажи здания, из-за чего на месте поднялся пожар.

По состоянию на утро чрезвычайники ликвидировали пожар в доме. По информации ГСЧС, в одной из квартир на пятом этаже дома было обнаружено тело женщины.

Відео дня

Всего за помощью медиков обратились 10 человек (в том числе двое детей). Были госпитализированы 6 пострадавших из-за удара по многоэтажке, среди которых — один ребенок, рассказали в ГСЧС.

В Днепре развернуты "пункты несокрушимости", на месте продолжают работать экстренные службы. Другие последствия российского удара по Днепру устанавливаются.

Напомним, ночью "Суспільне" сообщило, что в Днепре российский беспилотник попал в жилую многоэтажку, из-за чего в подъезд разрушены квартиры на нескольких этажах.

Также под утро россияне повторно запустили "Шахеды" по Украине, из-за чего в Киеве прогремели взрывы и начался пожар.