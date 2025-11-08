Вдалося врятувати 28 людей: через атаку РФ на Дніпро відомо про жертву, серед поранених — діти (фото, відео)

Через російський удар БпЛА по багатоповерховому будинку у Дніпрі загинула людина та ще щонайменше 10 постраждали. Серед постраждалих — діти.

Водночас оперативним службам, зокрема ДСНС, вдалося врятувати з-під завалів у Дніпрі 28 осіб. Про подробиці наслідків російського обстрілу розповіли у Telegram-каналі ДСНС.

Серед врятованих — 5 дітей. Також щонайменше 2 дітей зазнали поранень через удар по місту, зазначили у відомстві.

Росіяни атакували дев'ятиповерховий житловий будинок в одному з масивів Дніпра, розповіли у ДСНС. Це своєю чергою спричинило руйнування квартир з 4 по 6 поверхи будівлі, через що на місці здійнялася пожежа.

Станом на ранок надзвичайники ліквідували пожежу у будинку. За інформацією ДСНС, в одній з квартир на п'ятому поверсі будинку було виявлено тіло жінки.

Відео дня

Загалом за допомогою медиків звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Було госпіталізовано 6 постраждалих через удар по багатоповерхівці, серед яких — одна дитина, розповіли у ДСНС.

У Дніпрі розгорнуто "пункти незламності", на місці продовжують працювати екстрені служби. Інші наслідки російського удару по Дніпру встановлюються.

Нагадаємо, уночі "Суспільне" повідомило, що у Дніпрі російський безпілотник поцілив у житлову багатоповерхівку, через що у під'їзд зруйновано квартири на кількох поверхах.

Також під ранок росіяни повторно запустили "Шахеди" по Україні, через що у Києві пролунали вибухи і почалася пожежа.