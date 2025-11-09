Сделал веревку из одежды: в Тернополе мобилизованный оказался в реанимации после падения с пятого этажа ТЦК

В Тернополе военнообязанный мужчина в ночь на 8 ноября пытался сбежать из здания ТЦК через окно с помощью сделанной собственноручно "веревки" из собственной одежды. В результате он упал и оказался в реанимации.

Самого военнообязанного представители ТЦК задержали и доставили в центр около полуночи 8 ноября. В ведомстве отметили, что мужчина нарушил военно-учетное законодательство, а также не имел отсрочки и бронирования от призыва. Об этом рассказали на официальной странице Тернопольского областного ТЦК и СП в Facebook.

По данным ведомства, мужчина на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего его после доставки в центр решили временно разместить в комнате отдыха военнообязанных.

Через несколько часов после этого, около 04:00, мужчина, находясь в санузле на 5-м этаже здания, снял стеклопакет в окне и связал веревку из собственной одежды для того, чтобы по ней спуститься вниз. Однако при попытке он "сорвался и упал" на крышу столовой, расположенной на первом этаже.

Скриншот | сообщение об инциденте на странице Тернопольского ТЦК и СП

После инцидента работники ТЦК вызвали медиков. Мужчину госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы.

"На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование", — отметили в ТЦК.

В то же время местное издание "20 минут" сообщило со слов жены военнообязанного, находящегося в реанимации после инцидента, что мужчине 38 лет. Женщина рассказала, что Виталий вышел в магазин вечером 7 ноября, после чего связь с ним была потеряна. Впоследствии, среди ночи, ей позвонили и сказали, что мужчина оказался в ТЦК.

"Это не был работник, это был мужчина, которого тоже туда доставили. Он говорил, что Виталия избили, и он выпал из окна пятого этажа. Его госпитализировали в областную больницу", — утверждает женщина.

Она также добавила, что состояние у Виталия тяжелое: у него сломаны конечности и ребра, повреждено легкое. Несмотря на то, что состояние стабилизировали, до сих пор остается угроза его жизни, пояснила жена пострадавшего.

