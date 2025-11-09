Зробив мотузку з одягу: у Тернополі мобілізований опинився у реанімації після падіння з п'ятого поверху ТЦК

У Тернополі військовозобов'язаний чоловік у ніч на 8 листопада намагався втекти з будівлі ТЦК через вікно за допомогою зробленої власноруч "мотузки" з власного одягу. У результаті він впав та опинився у реанімації.

Самого військовозобов'язаного представники ТЦК затримали та доставили до центру близько опівночі 8 листопада. У відомстві наголосили, що чоловік порушив військово-облікове законодавство, а також не мав відстрочки та бронювання від призову. Про це розповіли на офіційній сторінці Тернопільського обласного ТЦК та СП у Facebook.

За даними відомства, чоловік на момент затримання перебував у стані алкогольного сп'яніння, через що його після доставлення до центру вирішили тимчасово розмістити у кімнаті відпочинку військовозобов'язаних.

Через кілька годин після цього, близько 04:00, чоловік, перебуваючи у санвузлі на 5-му поверсі будівлі, зняв склопакет у вікні та зв'язав мотузку з власного одягу для того, аби по ній спуститися вниз. Однак при спробі він "зірвався та впав" на дах їдальні, що розташована на першому поверсі.

Після інциденту працівники ТЦК викликали медиків. Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні.

"На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування", — зазначили у ТЦК.

Водночас місцеве видання "20 хвилин" повідомило зі слів дружини військовозобов'язаного, що перебуває у реанімації після інциденту, що чоловікові 38 років. Жінка розповіла, що Віталій вийшов у магазин увечері 7 листопада, після чого зв'язок із ним було втрачено. Згодом, серед ночі, їй зателефонували та сказали, що чоловік опинився у ТЦК.

"Це не був працівник, це був чоловік, якого теж туди доставили. Він казав, що Віталія побили, і він випав з вікна п’ятого поверху. Його госпіталізували до обласної лікарні", — стверджує жінка.

Вона також додала, що стан у Віталія важкий: у нього зламані кінцівки та ребра, пошкоджена легеня. Попри те, що стан стабілізували, досі залишається загроза його життю, пояснила дружина постраждалого.

