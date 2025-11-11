"Чрезвычайно опасная для жизни инфекция": в Украину возвращается газовая гангрена, — СМИ

Украинские медики сообщили о случаях газовой гангрены — заболевания из окопов Первой мировой войны, которое считали практически искорененным в Европе. По словам парамедиков, им приходится работать с патологиями, которых "никогда раньше не видели", а некоторые методы лечения в полевых условиях просто невозможны.

Активное использование дронов сделало эвакуацию раненых почти невозможной. Это привело к тревожно быстрому распространению инфекций. Деталями с The Telegraph поделились украинские военные медики.

"Мы видим осложнения травм, которых никто из живых людей никогда не видел в военное время. Таких задержек с эвакуацией не было за последние 50 лет — пожалуй, со времен Второй мировой войны, а может, и раньше. И мы видим патологии, которых никогда раньше не видели", — рассказал иностранный волонтер-медик в Запорожской области Алекс.

В издании объяснили, что газовая гангрена — это тяжелое инфекционное заболевание мышц, преимущественно вызванное бактериями Clostridium. Эти бактерии размножаются в некротических тканях, лишенных кислорода. Больные страдают от сильной боли, отеков и ощущения, будто кожа треснет. Ткани при этом меняют цвет.

Відео дня

Преимущественно гангрена — следствие плохого кровоснабжения, она не сопровождается образованием газа и развивается медленнее. Газовая гангрена вместо этого возникает после травматических повреждений, в частности глубоких огнестрельных и взрывных ранений, особенно если человек не получает медицинскую помощь сразу.

"К нам в больницу попадают люди, которые получили травмы несколько недель назад, просто сидели в подземных пунктах стабилизации, и мы делаем все возможное, чтобы поддержать их жизнь", — подчеркнул Алекс.

Он рассказал, что обычно о газовой гангрене узнают в школе, но в Украине это заболевание можно увидеть собственными глазами. Причина заключается в том, что раненые не получают должной помощи, потому что их просто невозможно доставить в больницу. В то же время лечение газовой гангрены — сложное, и успех не могут гарантировать даже в лучших больницах.

"Обычно лечение газовой гангрены предусматривает хирургическое очищение раны [удаление инфицированных тканей] и введение очень сильных доз антибиотиков внутривенно. Это чрезвычайно опасная для жизни инфекция: без лечения смертность составляет почти 100%", — пояснила доктор Линди Эдвардс.

Однако в Украине санация и целенаправленное применение антибиотиков сразу после ранения часто невозможны. Эдвардс отметила, что в теории нужно лабораторно определить, есть ли у микроорганизмов резистентность к лекарствам, а также подобрать эффективные антибиотики.

"Конечно, все это не имеет значения в полевом госпитале посреди нигде", — признала она.

Газовая гангрена исторически связана с Первой мировой войной, когда солдаты получали тяжелые ранения и не имели доступа к медицинской помощи. Будни, влажные окопы и поля, удобренные навозом, были источником бактерий Clostridium. В то же время снаряды наносили сложные раны, создавая идеальную среду для их размножения. Эвакуация и хирургическое вмешательство часто задерживались, и без своевременной очистки ран инфекции быстро распространялись. Антибиотиков в то время еще не было.

Во время Второй мировой войны появление антибиотиков резко снизило смертность от инфекций на фронте. Однако проблемы с эвакуацией в Украине приводят к возрождению болезней, которые когда-то считались вымершими.

"Одной из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, является значительный рост резистентности к антибиотикам", — поделился Алекс.

Она растет из-за травм, задержки или неполного лечения антибиотиками, а также частого использования антибиотиков широкого спектра действия. Военным медикам в основном приходится работать в бункерах и подвалах, чтобы избежать угрозы БПЛА. Алекс отметил, что эти объекты недостаточно оборудованы для лечения осложнений.

"Они проводят так называемую хирургию по минимизации вреда. Это, по сути, лечение только самых неотложных, опасных для жизни травм в течение первых 24-48 часов", — пояснил волонтер-медик.

На подземных объектах часто речь не идет о стерильности, а доставка материалов для их обустройства — чрезвычайно сложная. Команды хирургов готовы оказать всю необходимую помощь, но им приходится ждать часами, ведь эвакуировать раненых слишком сложно. На момент разговора с журналистами эвакуация задерживалась на 8 часов.

"Мы видим все больше людей с травмами, которые должны быть излечимыми, — например, ампутации или случаи, когда кто-то просто нуждается в переливании крови, — которые умирают на поле боя. Многие из них не могут быть эвакуированы вовремя и просто не выживают", — добавил Алекс.

Напомним, в Financial Times сообщили, как ВС РФ удалось просочиться в Покровск, воспользовавшись ситуацией в районе города. Военнослужащий Артем Карякин отметил, что этого можно было бы избежать, если бы ВСУ хватало людей и ракет.

Военнослужащий Николай Ворошнов заявил, что российское подразделение "Рубикон" имеет безлимитные ресурсы на разработку, изготовление, закупку и использование любых видов дронов.