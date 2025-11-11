"Надзвичайно небезпечна для життя інфекція": в Україну повертається газова гангрена, — ЗМІ

Українські медики повідомили про випадки газової гангрени — захворювання з окопів Першої світової війни, яке вважали практично викоріненим в Європі. Зі слів парамедиків, їм доводиться працювати з патологіями, яких "ніколи раніше не бачили", а деякі методи лікування в польових умовах просто неможливі.

Активне використання дронів зробило евакуацію поранених майже неможливо. Це призвело до тривожно швидкого поширення інфекцій. Деталями з The Telegraph поділились українські військові медики.

"Ми бачимо ускладнення травм, яких ніхто з живих людей ніколи не бачив у воєнний час. Таких затримок з евакуацією не було за останні 50 років – мабуть, з часів Другої світової війни, а може, й раніше. І ми бачимо патології, яких ніколи раніше не бачили", — розповів іноземний волонтер-медик у Запорізькій області Алекс.

У виданні пояснили, що газова гангрена — це важке інфекційне захворювання м'язів, переважно спричинене бактеріями Clostridium. Ці бактерії розмножуються в некротичних тканинах, позбавлених кисню. Хворі страждають від сильного болю, набряків і відчуття, ніби шкіра трісне. Тканини при цьому змінюють колір.

Відео дня

Зазвичай гангрена — наслідок поганого кровопостачання, вона не супроводжується утворенням газу й розвивається повільніше. Газова гангрена натомість виникає після травматичних ушкоджень, зокрема глибоких вогнепальних і вибухових поранень, особливо якщо людина не отримує медичну допомогу одразу.

"До нас у лікарню потрапляють люди, які отримали травми кілька тижнів тому, просто сиділи в підземних пунктах стабілізації, і ми робимо все можливе, щоб підтримати їхнє життя", — підкреслив Алекс.

Він розповів, що зазвичай про газова гангрену дізнаються у школі, але в Україні це захворювання можна побачити на власні очі. Причина полягає у тому, що поранені не отримують належної допомоги, бо їх просто неможливо доставити у лікарню. Водночас лікування газової гангрени — складне, і успіх не можуть гарантувати навіть у найкращих лікарнях.

"Зазвичай лікування газової гангрени передбачає хірургічне очищення рани [видалення інфікованих тканин] та введення дуже сильних доз антибіотиків внутрішньовенно. Це надзвичайно небезпечна для життя інфекція: без лікування смертність становить майже 100%", — пояснила доктор Лінді Едвардс.

Однак в Україні санація та цілеспрямоване застосування антибіотиків одразу після поранення часто неможливі. Едвардс зазначила, що у теорії потрібно лабораторно визначити, чи є у мікроорганізмів резистентність до ліків, а також підібрати найефективніші антибіотики.

"Звичайно, все це не має значення в польовому госпіталі посеред ніде", — визнала вона.

Газова гангрена історично пов'язана з Першою світовою війною, коли солдати отримували важкі поранення і не мали доступу до медичної допомоги. Будні, вологі окопи й поля, удобрені гноєм, були джерелом бактерій Clostridium. Водночас снаряди завдавали складних ран, створюючи ідеальне середовище для їх розмноження. Евакуація та хірургічне втручання часто затримувалися, і без своєчасного очищення ран інфекції швидко поширювалися. Антибіотиків на той час ще не було.

Під час Другої світової війни поява антибіотиків різко знизила смертність від інфекцій на фронті. Однак проблеми з евакуацією в України призводять до відродження хвороб, які колись вважалися вимерлими.

"Однією з найбільших проблем, з якими ми стикаємося, є значне зростання резистентності до антибіотиків", — поділився Алекс.

Вона зростає через травми, затримку або неповне лікування антибіотиками, а також часте використання антибіотиків широкого спектра дії. Військовим медикам здебільшого доводиться працювати у бункерах і підвалах, щоб уникнути загрози БПЛА. Алекс зазначив, що ці об'єкти недостатньо обладнані для лікування ускладнень.

"Вони проводять так звану хірургію з мінімізації шкоди. Це, по суті, лікування тільки найневідкладніших, небезпечних для життя травм протягом перших 24–48 годин", — пояснив волонтер-медик.

На підземних об'єктах часто не йдеться про стерильність, а доставка матеріалів для їх облаштування — надзвичайно складна. Команди хірургів готові надати усю необхідну допомогу, але їм доводиться чекати годинами, адже евакуювати поранених надто складно. На момент розмови з журналістами евакуація затримувалась на 8 годин.

"Ми бачимо все більше людей з травмами, які повинні бути виліковними, — наприклад, ампутації або випадки, коли хтось просто потребує переливання крові, — які помирають на полі бою. Багато з них не можуть бути евакуйовані вчасно і просто не виживають", — додав Алекс.

Нагадаємо, у Financial Times повідомили, як ЗС РФ вдалося просочитися у Покровськ, скориставшись ситуацією в районі міста. Військовослужбовець Артем Карякін наголосив, що цього можна було б уникнути, якби ЗСУ не бракувало людей і ракет.

Військовослужбовець Микола Ворошнов заявив, що російський підрозділ "Рубікон" має безлімітні ресурси на розробку, виготовлення, закупівлю і використання будь-яких видів дронів.