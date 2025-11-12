Ил-76, удары по Змеиному и сожженные колонны: как "Точка-У" уничтожала ВС РФ в начале вторжения

Украинские военные 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" поделились деталями о работе своей бригады в начале полномасштабной войны. На вооружении бригады был ракетный комплекс 9К79 "Точка-У", который в начале полномасштабной войны был самым точным, самым дальнобойным и самым смертоносным оружием ВСУ.

Детали ударов по российским оккупантам были опубликованы ко дню создания бригады. Воспоминания опубликовали на странице в Facebook.

Бригада получила приказ от высшего руководства на выдвижение в районы сосредоточения примерно за неделю до начала полномасштабного вторжения. Подразделения ракетных войск также получили инструкции относительно того, как действовать в случае российской агрессии. В частности, оно предусматривало четкое распоряжение — что делать и куда выдвигаться для сдерживания, с какой бы стороны не полезли россияне.

"В пункте постоянной дислокации сформировали сводное подразделение, которое было направлено для обороны Киева. За несколько дней до начала вторжения, командиром бригады был отдан приказ — сформировать боевые колонны и демонстративно выехать через город в сторону востока Украины, после чего максимально незаметно вернуться в ППД, чтобы сбить с толку возможных шпионов и обезопасить город от возможных ракетных атак врага. Таким образом бригада была рассредоточена по всей линии фронта и на обороне столицы", — говорилось в воспоминаниях.

Відео дня

Ежедневно украинские военные наносили десятки ударов за линию боевого соприкосновения.

Удары на севере Украины

25 февраля 2022-го года украинские военные ракетных войск заняли позицию в лесу в Черниговской области. Лес располагался между двумя дорогами, по которым оккупанты пытались продвинуться в сторону Киева. Ракетчики могли наносить удары по логистике и складам БК россиян, а также по колоннам, которые прошли мимо военных, а также по окрестностям столицы и зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС, где располагался враг.

Военные также отмечают храбрость водителей, которые подвозили ракеты в окруженное подразделение.

После того, как россияне вычислили приблизительное расположение подразделения, они начали сбрасывать на лес ФАБы. Но, благодаря умелому командованию и считывании оперативной обстановки, подразделение не понесло никаких потерь ни в личном составе ни в технике. Ближайший ФАБ к украинским военным упал в 150-ти метрах.

Работа ракетчиков на Востоке Украины

24 февраля украинские военные выдвинулись на позиции, откуда можно было нанести удары по аэродромам и складам РФ. Одно из подразделений заняло позиции возле Северодонецка, откуда был нанесен удар по аэродрому "Миллерово" Ростовской области. Военные отмечают, что важно было сделать это как можно более оперативно, ведь в 6:00 авиация РФ должна была взлететь в небо, где была недосягаемой для ракетчиков. 25 февраля были осуществлены успешные пуски и поражены самолеты и личный состав врага.

Важно

РФ активно отводит самолеты с баз, удар по аэродрому Миллерово это доказывает, — СМИ

Еще один удар несколькими ракетами "Точка-У" с кассетной боевой частью был нанесен по колонне, которая стала на привал на перекрестке дорог между Луганской и Донецкой областями. В результате успешной работы были уничтожены десятки единиц БМП и БТР, а также множество личного состава оккупантов.

Юго-восточное направление

Неподалеку от тогда еще неоккупированной Волновахи также располагалось одно из подразделений 19-й ракетной бригады, впрочем, с бригадой отсутствовала связь, из-за чего не был отдан приказ на пуск. Тем не менее, воспользовавшись подручными средствами, бойцам удалось наладить связь. После этого, в конце марта, был нанесен удар по аэродрому "Таганрог", где был уничтожен российский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 со всем личным составом и техникой на взлетной полосе. Еще один Ил-76 был существенно поврежден.

Ил-76 способен доставлять грузы максимальной массой 28-60 тонн на расстояние 3600-4200 км. Кроме того он может перевозить 167 (245 — в двухпалубном варианте) солдат с личным оружием или обеспечить выброску 126 человек десантной группы. Самолет может транспортировать всю номенклатуру боевой техники воздушно-десантных подразделений и большую часть техники мотострелковых дивизий.

Работа по подразделениям россиян, которые заходили с территории временно оккупированного Крыма

В 19-й бригаде отмечают, что из-за того, что минимальное расстояние, необходимое для пуска ракет составляет 20 км, подразделения должны были постоянно отступать. Отступая, они останавливались, наносили удар, и снова отступали, ведь враг быстро продвигался в сторону Южноукраинской АЭС.

Остановить продвижение врага удалось возле города Вознесенск Николаевской области.

"Работы у ракетчиков было очень много, подразделения наносили десятки ударов ежедневно, и ракеты начали стремительно заканчиваться. Хорошо что с советских времен на складах хранения осталось много заводских ракет без боевых частей (так называемых "хвостов"). Военные и инженеры смогли заменить заводскую боевую часть ("голову") на боевую часть с фугасной авиабомбы, в кратчайшие сроки провести все необходимые испытания и наладить серийное производство новых ракет менее чем за месяц", — отметили в 19-й бригаде.

Впоследствии, когда линия фронта стала более стабильной, военные нанесли еще немало точных ударов по позициям россиян. В частности, почти половина из более чем 30 ударов по Чернобаевке было нанесено именно ракетами "Точка-У". Также под ударом ракетчиков был остров Змеиный, большой десантный корабль "Саратов", вражеские аэродромы, склады, логистика и много-много различных целей.

Важно

Десятки единиц техники ВС РФ: как выглядит аэродром Чернобаевки после освобождения (видео)

19-я ракетная бригада присоединилась к деоккупации Херсона и контрнаступлению на Харьковщине.

"Точка-У"

Комплекс состоит из нескольких машин — командной, пусковой и транспортно-зарядной машины (ТЗМ). Пусковая оснащена одной ракетой, ТЗМ перевозит еще две и оборудована краном для перегрузки. Ракеты с боевой частью массой 482 кг фугасного или кассетного типа, вероятное круговое отклонение — 95 м, максимальная дальность — 120 км. Принят на вооружение советской армией в 1989 году, является глубокой модернизацией, разработанного еще в 1973 году, комплекса "Точка". С 2007 года 19-я ракетная бригада полностью комплектовалась "Точками-У", а по состоянию на 2022 год оставалась единственной в Украине ракетной бригадой.

Фокус ранее рассказывал, что порт Туапсе в Краснодарском крае, мог попасть под удар украинской крылатой ракеты "Фламинго".