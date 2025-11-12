Пытались прорваться через подземные "трубы": ВСУ уничтожили группу диверсантов в Сумской области

Российские оккупанты пытались проникнуть в тыл украинских войск в Сумской области через систему подземных коммуникаций, однако были полностью готовы к атаке. Часть захватчиков была уничтожена, другая — пытается выжить под огнем ВСУ.

Как сообщает журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко в своем Telegram, российские войска попытались использовать подземные "трубы" для обходного маневра в Сумской области. По его словам, украинские военные ждали врага и открыли огонь, как только оккупанты появились на выходе из тоннеля, ликвидировав половину группы.

В публикации российских СМИ отмечается, что после операций в Авдеевке и Судже использование подземных тоннелей было лишь вопросом времени, и следующая попытка произошла к югу от Варачино. Однако эффект неожиданности для оккупантов не сработал — украинские военные были готовы и четко отработали оборону.

ВС РФ пытались прорваться через подземные "трубы" на Сумщине Фото: Скриншот

По данным источников, часть выживших российских солдат продолжает вести бои и пытается соединиться с другими подразделениями, которые штурмуют Варачино с запада. Масштабная сеть тоннелей, подготовленная командованием оккупантов, включает как коммуникационные трубы, так и выкопанные вручную проходы длиной от нескольких десятков метров до более километра.

Впрочем, украинские защитники уже нанесли все подземные маршруты на карту, поэтому попытки повторить "эффект неожиданности" превращаются в смертельно опасные для оккупантов операции. Как отмечают военные аналитики, основная хитрость заключается в изобретательности и непредсказуемости действий, а копирование старых схем может стать самоубийством.

Какая ситуация в Сумской области по состоянию на 12 ноября: отчет Генштаба

По состоянию на 12 ноября, по сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ситуация в Сумской области остается напряженной. Враг обстрелял районы населенных пунктов Кучеровка, Белая Береза, Бобылевка, Гута-Студенецкая. Это произошло в пределах Северо-Слобожанского и Курского направлений, где с начала суток произошло три боевых столкновения. Российские войска нанесли три авиаудара, сбросили восемь авиабомб и осуществили 114 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня. По данным Генштаба, подразделения Сил обороны проводят поисково-ударные действия на определенных участках и имеют успех.

Напомним, что силы обороны Украины сообщили об отходе с позиций в районе Ровнополье в Запорожье для сохранения жизни личного состава. В частности, на Гуляйпольском направлении продолжаются ожесточенные бои — только за минувшие сутки зафиксировано более двух десятков столкновений, враг активно штурмует и обстреливает украинские позиции.

Кроме этого, Фокус писал, что РФ разбила КАБами блокпост на границе Донецкой и Днепровской областей. Из опубликованных видео заметно, что авиабомбами полностью уничтожена асфальтированная дорога.