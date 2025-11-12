Намагалися прорватися через підземні "труби": ЗСУ знищили групу диверсантів на Сумщині

Російські окупанти намагалися проникнути в тил українських військ на Сумщині через систему підземних комунікацій, проте були повністю готові до атаки. Частина загарбників була знищена, інша — намагається вижити під вогнем ЗСУ.

Як повідомляє журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram, російські війська спробували використати підземні "труби" для обхідного маневру на Сумщині. За його словами, українські військові чекали ворога і відкрили вогонь, щойно окупанти з’явилися на виході з тунелю, ліквідувавши половину групи.

У публікації російських ЗМІ зазначається, що після операцій в Авдіївці та Суджі використання підземних тунелів було лише питанням часу, і наступна спроба сталася на південь від Варачино. Проте ефект несподіванки для окупантів не спрацював — українські військові були готові й чітко відпрацювали оборону.

Відео дня

ЗС РФ намагалися прорватися через підземні "труби" на Сумщині Фото: Скриншот

За даними джерел, частина російських солдатів, які вижили, продовжує вести бої та намагається з’єднатися з іншими підрозділами, які штурмують Варачино з заходу. Масштабна мережа тунелів, підготовлена командуванням окупантів, включає як комунікаційні труби, так і викопані вручну проходи довжиною від кількох десятків метрів до понад кілометра.

Втім, українські захисники вже нанесли всі підземні маршрути на карту, тож спроби повторити "ефект несподіванки" перетворюються на смертельно небезпечні для окупантів операції. Як зазначають військові аналітики, основна хитрість полягає у винахідливості та непередбачуваності дій, а копіювання старих схем може стати самогубством.

Яка ситуація на Сумщині станом на 12 листопада: звіт Генштабу

Станом на 12 листопада, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, ситуація у Сумській області залишається напруженою. Ворог обстріляв райони населених пунктів Кучерівка, Біла Береза, Бобилівка, Гута-Студенецька. Це сталося у межах Північно-Слобожанського і Курського напрямків, де від початку доби відбулося три бойові зіткнення. Російські війська завдали трьох авіаударів, скинули вісім авіабомб і здійснили 114 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню. За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони проводять пошуково-ударні дії на визначених ділянках і мають успіх.

Нагадаємо, що сили оборони України повідомили про відхід із позицій у районі Рівнопілля на Запоріжжі для збереження життя особового складу. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку тривають запеклі бої — лише за минулу добу зафіксовано понад два десятки зіткнень, ворог активно штурмує та обстрілює українські позиції.

Окрім цього, Фокус писав, що РФ розбила КАБами блокпост на кордоні Донеччини та Дніпровщини. З опублікованих відео помітно, шо авіабомбами повністю знищено асфальтовану дорогу.