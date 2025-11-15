"Станут более дешевыми солдатами": Путин превращает школу в военный полигон, — WSJ

Система образования в России значительно милитаризируется, поскольку в учебную программу с самых младших классов включают военную подготовку и темы, связанные с войной в Украине.

Военно-идеологическая обработка направлена частично на воспитание поколения милитаризованных патриотов, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты объяснили, что война в Украине может длиться годами и Москва четко дала об этом понять.

Аналитики считают, что военно-идеологическая обработка направлена частично на воспитание поколения милитаризованных патриотов, которые признают российское государство высшей властью и без вопросов откликнутся на будущий призыв к оружию.

"Если взять детей школьного возраста и правильно их индоктринировать, то они станут более дешевыми и эффективными солдатами для любой войны, которую вы можете запланировать в будущем", — отметила политолог Екатерина Шульман.

Відео дня

Авторы материала подчеркнули, что ключевую роль в этой кампании играют действующие военнослужащие, которые теперь обучают школьников обращению с оружием и приемам самообороны.

Отмечается, что многие родители поддерживают эти изменения несмотря на то, что учителя и эксперты в области образования, предупреждают, что такая идеологическая проработка может привести к появлению ура-патриотического поколения, которое беспрекословно подчиняется и продолжит российскую военную политику.

Напомним, 10 ноября пресс-секретарь Путина рассказал, когда завершится война в Украине.

13 ноября польский МИД раскрыл, сколько еще готовится воевать Украина.