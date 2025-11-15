"Стануть дешевшими солдатами": Путін перетворює школу на військовий полігон, — WSJ

Система освіти в Росії значно мілітаризується, оскільки до навчальної програми з наймолодших класів включають військовий вишкіл і теми, пов'язані з війною в Україні.

Військово-ідеологічна обробка спрямована частково на виховання покоління мілітаризованих патріотів, пише The Wall Street Journal.

Журналісти пояснили, що війна в Україні може тривати роками і Москва чітко дала про це зрозуміти.

Аналітики вважають, що військово-ідеологічна обробка спрямована частково на виховання покоління мілітаризованих патріотів, які визнають російську державу вищою владою і без питань відгукнуться на майбутній заклик до зброї.

"Якщо взяти дітей шкільного віку і правильно їх індоктринувати, то вони стануть дешевшими й ефективнішими солдатами для будь-якої війни, яку ви можете запланувати в майбутньому", — зазначила політолог Катерина Шульман.

Автори матеріалу підкреслили, що ключову роль у цій кампанії відіграють чинні військовослужбовці, які тепер навчають школярів поводження зі зброєю і прийомам самооборони.

Зазначається, що багато батьків підтримують ці зміни попри те, що вчителі та експерти в галузі освіти, попереджають, що таке ідеологічне опрацювання може призвести до появи ура-патріотичного покоління, яке беззаперечно підкоряється і продовжить російську військову політику.

