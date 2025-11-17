"До сих пор понимают не все": Жорин высказался о рисках для тех, кто "прячется" от армии

Украинцы, которые сейчас "прячутся" от службы в рядах Сил обороны, рискуют "стать мясом" в составе российской армии.

Россияне не жалеют население украинских территорий, когда приходит туда с оккупацией. Об этом рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин (позывной "Мосе") в своем Telegram-канале вечером 16 ноября.

Военный отметил, что на днях в оккупированной Луганской области россияне начали новую волну скрытой мобилизации резервистов под видом так называемых "сборов". Об этом в частности сообщал начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, добавив, что такие действия командование ВС РФ осуществляет для пополнения потерь.

Максим Жорин, комментируя новость об очередной мобилизации россиян на Луганщине, рассказал, что первое, что делает РФ на оккупированных территориях, это забирает украинцев на войну против Украины в рядах российской армии.

"При этом таким пополнением обычно закрывают дыры на проблемных участках, после многодневной "подготовки", — отметил военный.

По его словам, россияне не жалеют население оккупированных территорий.

"Поэтому гораздо хуже воевать за чужую армию, чем за свою", — подчеркнул "Мосе".

Жорин также отметил, что в Украине до сих пор не все понимают то, какие риски возникают, когда враг захватывает территории и чем это может угрожать населению оккупированных населенных пунктов. Те, кто "прячется" от службы в ВСУ, рискуют пополнить взамен российское войско, где станут "мясом", считает военный.

"К сожалению, в Украине это до сих пор понимают не все. С каждым днем все больше украинцев, которые сегодня прячутся от украинской армии, рискуют стать мясом в российской — такова реальность", — пояснил Жорин.

