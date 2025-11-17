"Досі розуміють не всі": Жорін висловився про ризики для тих, хто "ховається" від армії

Українці, які зараз "ховаються" від служби в лавах Сил оборони, ризикують "стати м'ясом" у складі російської армії.

Росіяни не шкодують населення українських територій, коли приходить туди із окупацією. Про це розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін (позивний "Мосе") у своєму Telegram-каналі увечері 16 листопада.

Військовий зазначив, що цими днями в окупованій Луганській області росіяни почали нову хвилю прихованої мобілізації резервістів під виглядом так званих "зборів". Про це зокрема повідомляв начальник Луганської ОВА Олексій Харченко, додавши, що такі дії командування ЗС РФ здійснює задля поповнення втрат.

Максим Жорін, коментуючи новину про чергову мобілізацію росіян на Луганщині, розповів, що перше, що робить РФ на окупованих територіях, це забирає українців на війну проти України у лавах російської армії.

"При цьому таким поповненням зазвичай закривають дірки на проблемних ділянках, після кількаденної "підготовки", — зауважив військовий.

За його словами, росіяни не шкодують населення окупованих територій.

"Тому набагато гірше воювати за чужу армію, ніж за свою", — підкреслив "Мосе".

Жорін також зазначив, що в Україні досі не всі розуміють те, які ризики виникають, коли ворог захоплює території і чим це може загрожувати населенню окупованих населених пунктів. Ті, хто "ховається" від служби у ЗСУ, ризикують поповнити натомість російське військо, де стануть "м'ясом", вважає військовий.

"На жаль, в Україні це досі розуміють не всі. З кожним днем все більше українців, які сьогодні ховаються від української армії, ризикують стати мʼясом в російській — така реальність", — пояснив Жорін.

