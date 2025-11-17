Дымящий робот: ВС РФ применяют на фронте комплексы "Курьер" для необычных задач

Вооруженные силы Российской Федерации расширили функционал наземных робототехнических комплексов (НРК) "Курьер". Теперь роботы используются на поле боя для создания дымовых завес, что является новым типом задач для данной платформы.

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с полигона на временно оккупированной территории Украины, где были продемонстрированы возможности НРК "Курьер".

По данным ведомства, операторы комплексов "Курьер" формируют дымовые маскирующие завесы в заданных секторах, что позволяет скрывать маршруты перемещения российских подразделений. Для этих целей применяются унифицированные дымовые шашки (УДШ) массой 13,5 кг, способные создавать завесу длиной 100–150 метров в течение 8–10 минут.

Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, что впервые "Курьер" был замечен на Авдеевском направлении в марте 2024 года. Тогда комплекс представлял собой гибридную платформу, вооруженную автоматическим гранатометом АГС-17. Тогда эти системы были успешно уничтожены украинскими FPV-дронами.

Орежие ВС РФ - НРК "Курьер" на полигоне Фото: Скрин видео

В апреле российская сторона представила новые модификации НРТК "Курьер": минный постановщик, транспортную платформу и вариант для эвакуации раненых. Во второй половине 2024 года производство комплексов, по оценкам, достигло 11–15 единиц в месяц, что способствовало более широкому их применению на фронте.

По словам Коваленко, на текущий момент "Курьер" заметно эволюционировал: улучшена балансировка, внедрена система управления через оптоволоконную бобину, что повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Также улучшена стабилизация вооружения — ПКТ калибра 7,62 мм — и в отдельных модификациях установлены реактивные пехотные огнеметы "Шмель" в количестве от 8 до 10 пусковых.

Напомним, Россия продолжает развивать роботизированные наземные платформы и недавно создала войска беспилотных систем, фактически повторив аналогичную инициативу Украины.

Недавно в Украине прошел публичный краш-тест ударных наземных роботизированных комплексов, который показал, что НРК нуждаются в серьезной доработке. Только 5 роботов из 13 прошли полосу препятствий и успешно отстрелялись.