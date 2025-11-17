Димлячий робот: ЗС РФ застосовують на фронті комплекси "Кур'єр" для незвичайних завдань

Збройні сили Російської Федерації розширили функціонал наземних робототехнічних комплексів (НРК) "Кур'єр". Тепер роботи використовуються на полі бою для створення димових завіс, що є новим типом завдань для цієї платформи.

Міністерство оборони РФ опублікувало кадри з полігону на тимчасово окупованій території України, де було продемонстровано можливості НРК "Кур'єр".

За даними відомства, оператори комплексів "Кур'єр" формують димові маскувальні завіси в заданих секторах, що дає змогу приховувати маршрути переміщення російських підрозділів. Для цих цілей застосовуються уніфіковані димові шашки (УДШ) масою 13,5 кг, здатні створювати завісу завдовжки 100-150 метрів протягом 8-10 хвилин.

Військовий експерт і координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко нагадав, що вперше "Кур'єр" був помічений на Авдіївському напрямку в березні 2024 року. Тоді комплекс являв собою гібридну платформу, озброєну автоматичним гранатометом АГС-17. Тоді ці системи були успішно знищені українськими FPV-дронами.

Оріжжя ЗС РФ — НРК "Кур'єр" на полігоні Фото: Скрин відео

У квітні російська сторона представила нові модифікації НРТК "Кур'єр": мінний постановник, транспортну платформу і варіант для евакуації поранених. У другій половині 2024 року виробництво комплексів, за оцінками, досягло 11-15 одиниць на місяць, що сприяло ширшому їхньому застосуванню на фронті.

За словами Коваленка, на поточний момент "Кур'єр" помітно еволюціонував: поліпшено балансування, впроваджено систему управління через оптоволоконну бобіну, що підвищує стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Також поліпшено стабілізацію озброєння — ПКТ калібру 7,62 мм — і в окремих модифікаціях встановлено реактивні піхотні вогнемети "Джміль" у кількості від 8 до 10 пускових.

Нагадаємо, Росія продовжує розвивати роботизовані наземні платформи й нещодавно створила війська безпілотних систем, фактично повторивши аналогічну ініціативу України.

Нещодавно в Україні пройшов публічний краш-тест ударних наземних роботизованих комплексів, який показав, що НРК потребують серйозного доопрацювання. Тільки 5 роботів із 13 пройшли смугу перешкод і успішно відстрілялися.