Выполняли боевое задание: погибли военные "Баракуды" Мирослава Копча и Артур Вильчинский (фото)

25 ноября, выполняя боевую задачу, погибли военные подразделения аэроразведки "Баракуда" 25-летняя Мирослава "Акира" Копча и 38-летний Артур "Луч" Вильчинский.

Мирослава Копча и Артур Вильчинский добровольно вступили в ряды Вооруженных сил Украины во время полномасштабного вторжения России. О гибели военных сообщили на странице подразделения "Баракуда" в Instagram 26 ноября.

"Во время боевой работы, защищая небо над нашей страной, погибли наш брат Проминь и наша сестра Акира", — говорится в сообщении.

На странице украинской оружейной компании "КРУК" в Facebook, где работали в гражданской жизни Вильчинский и Копча, также отреагировали на гибель коллег.

"День смерти вчера. Вчера нас в КРУКе стало меньше, а кто остался стали злее", — говорится в сообщении.

"КРУК"| фото из сообщения о гибели военных Копчи и Вильчинского

В компании вспомнили, что Артур Вильчинский был конструктором и автором многих изделий. Он в частности отличился тем, что имел "нетипичное умение" решать сложные задачи, отметили в команде.

Мирослава Копча взамен работала художницей и визионеркой, была автором визуального представления компании "КРУК". Картины Мирославы выставляли во львовских галереях.

"Молодые и храбрые. Наши глубокие соболезнования семьям погибших", — отметили в компании.

Как рассказало "Суспільне", Мирослава была родом из Тернопольской области. Девушка долгое время жила во Львове, работала с графическими техниками. Дебютировала с выставкой в Бережанах на Тернопольщине в 2021 году.

Мирослава Копча также участвовала во многих выставках как в Украине, так и за рубежом, пишет издание.

После известия в подразделении "Баракуда" открыли сбор в поддержку семей, чьи близкие погибли.

