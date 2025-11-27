Виконували бойове завдання: загинули військові "Баракуди" Мирослава Копча та Артур Вільчинський (фото)

25 листопада, виконуючи бойове завдання, загинули військові підрозділу аеророзвідки "Баракуда" 25-річна Мирослава "Акіра" Копча та 38-річний Артур "Промінь" Вільчинський.

Мирослава Копча та Артур Вільчинський добровільно долучились до лав Збройних сил України під час повномасштабного вторгнення Росії. Про загибель військових повідомили на сторінці підрозділу "Баракуда" в Instagram 26 листопада.

"Під час бойової роботи, захищаючи небо над нашою країною, загинули наш брат Промінь та наша сестра Акіра", — йдеться у повідомленні.

На сторінці української збройової компанії "КРУК" у Facebook, де працювали у цивільному житті Вільчинський та Копча, також відреагували на загибель колег.

"День смерті вчора. Вчора нас в КРУКу стало менше, а хто залишився стали злішими", — йдеться у повідомленні.

"КРУК" | фото із допису про загибель військових Копчі та Вільчинського

У компанії згадали, що Артур Вільчинський був конструктором та автором багатьох виробів. Він зокрема відзначився тим, що мав "нетипове вміння" вирішувати складні завдання, наголосили у команді.

Мирослава Копча натомість працювала художницею та візіонеркою, була авторкою візуального представлення компанії "КРУК". Картини Мирослави виставляли у львівських галереях.

"Молоді та хоробрі. Наші глибокі співчуття родинам загиблих", — зазначили у компанії.

Як розповіло "Суспільне", Мирослава була родом з Тернопільщини. Дівчина тривалий час жила у Львові, працювала з графічними техніками. Дебютувала з виставкою у Бережанах на Тернопільщині у 2021 році.

Мирослава Копча також брала участь у багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном, пише видання.

Після звістки у підрозділі "Баракуда" відкрили збір на підтримку родин, чиї близькі загинули.

Нагадаємо, раніше фотограф Костянтин Ліберов повідомив у соцмережах, що від ракетного удару РФ по Києву 25 листопада загинув його дядько.

Також 25 листопада археолог Національного заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський повідомив, що у Києві через удар РФ 25 листопада загинув бутафор "Шоу довгоносиків" Вадим Тупчій.