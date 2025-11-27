Российские истребители Су-57 будут летать еще 20-30 лет: с чем это связано

Российский истребитель поколения 4++ Су-57, являющийся флагманом российских воздушно-космических сил, может эксплуатироваться 20–30 лет, однако будет фактически постоянно находиться в стадии испытаний. Это обусловлено интеграцией новых систем вооружения, заявили в КБ "Сухого".

Летчик-испытатель компании "Сухой" Сергей Богдан раскрыл срок эксплуатации флагмана ВВС России Су-57. По его словам срок службы Су-57 оценивается в несколько десятилетий, но самолет так и не выйдет из режима опытной эксплуатации из-за постоянного обновления систем вооружения.

Богдан отметил, что каждый новый образец ракеты или авиабомбы требует повторных испытаний, чтобы проверить маневренность, устойчивость и прочность истребителя при применении новых типов боеприпасов. В итоге Су-57 будет проходить дополнительные тесты вплоть до вывода из эксплуатации.

"Самолет может эксплуатироваться 20-30 лет, но все равно будет стоять на испытаниях. Появляется новая ракета или управляемая авиабомба, и, соответственно, пишется дополнительная программа испытаний, и мы летаем на маневренность, устойчивость, прочность. С симметричной подвеской, асимметричной, оцениваем, как оружие захватывает цель, ведет себя в условиях помех. Это целый перечень испытаний. Пока самолет не спишется с эксплуатации, он будет стоять на испытаниях. Все доработки и инновации перед внедрением в серию отрабатываются нами. А затем новые и новые, и так далее, и так далее", — рассказал Богдан по итогам международной выставки Dubai Airshow 2025.

Российский летчик также повторил тезисы о "превосходстве" Су-57 над американскими F-22 и F-35, несмотря на значительную разницу в эффективной площади рассеяния (ЭПР). Согласно данным компании "Сухой", ЭПР Су-57 составляет от 0,1 до 1 кв. м, что кардинально выше, чем показатели американских истребителей-невидимок: около 0,001 кв. м у F-22 и около 0,05 кв. м у F-35.

Работы над ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации) — будущим Су-57 — начались в 2001 году, а в 2004-м был показан первый макет. Первый полет опытного прототипа Т-50-1 состоялся в 2010 году. Всего в опытной партии было построено 10 прототипов.

В 2017 году самолет официально получил обозначение Су-57, однако сроки принятия на вооружение неоднократно переносились. В 2019 году Россия заявила о начале серийного производства, но первый серийный Су-57 был принят на вооружение только в 2020 году.

Напомним, 26 ноября генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что истребители Су-57 станут носителями авиационных бомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые россияне активно применяют на войне против Украины. Таким образом ВКС РФ расширяют свои возможности по нанесению глубоких бомбовых ударов.

Чемезов также сообщил, что в ближайшее время перспективный одномоторный самолет Су-75 будет отправлен на стендовые испытания. Однако украинские аналитики отметили, что даже с учетом возможного выхода на испытания в 2026 году говорить о скором начале серийного производства новейшего истребителя преждевременно.