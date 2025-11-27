Російські винищувачі Су-57 літатимуть ще 20-30 років: із чим це пов'язано

Російський винищувач покоління 4++ Су-57, який є флагманом російських повітряно-космічних сил, може експлуатуватися 20-30 років, проте буде фактично постійно перебувати в стадії випробувань. Це зумовлено інтеграцією нових систем озброєння, заявили в КБ "Сухого".

Льотчик-випробувач компанії "Сухой" Сергій Богдан розкрив термін експлуатації флагмана ВПС Росії Су-57. За його словами термін служби Су-57 оцінюється в кілька десятиліть, але літак так і не вийде з режиму дослідної експлуатації через постійне оновлення систем озброєння.

Богдан зазначив, що кожен новий зразок ракети або авіабомби вимагає повторних випробувань, щоб перевірити маневреність, стійкість і міцність винищувача при застосуванні нових типів боєприпасів. У підсумку Су-57 проходитиме додаткові тести аж до виведення з експлуатації.

"Літак може експлуатуватися 20-30 років, але все одно стоятиме на випробуваннях. З'являється нова ракета або керована авіабомба, і, відповідно, пишеться додаткова програма випробувань, і ми літаємо на маневреність, стійкість, міцність. Із симетричною підвіскою, асиметричною, оцінюємо, як зброя захоплює ціль, поводиться в умовах перешкод. Це цілий перелік випробувань. Поки літак не спишеться з експлуатації, він стоятиме на випробуваннях. Усі доопрацювання та інновації перед впровадженням у серію відпрацьовуються нами. А потім нові й нові, і так далі, і так далі", — розповів Богдан за підсумками міжнародної виставки Dubai Airshow 2025.

Російський льотчик також повторив тези про "перевагу" Су-57 над американськими F-22 і F-35, попри значну різницю в ефективній площі розсіювання (ЕПР). Згідно з даними компанії "Сухой", ЕПР Су-57 становить від 0,1 до 1 кв. м, що кардинально вище, ніж показники американських винищувачів-невидимок: близько 0,001 кв. м у F-22 і близько 0,05 кв. м у F-35.

Роботи над ПАК ФА (перспективний авіаційний комплекс фронтової авіації) — майбутнім Су-57 — розпочалися 2001 року, а 2004-го було показано перший макет. Перший політ дослідного прототипу Т-50-1 відбувся 2010 року. Загалом у дослідній партії було побудовано 10 прототипів.

У 2017 році літак офіційно отримав позначення Су-57, проте терміни прийняття на озброєння неодноразово переносилися. У 2019 році Росія заявила про початок серійного виробництва, але перший серійний Су-57 було прийнято на озброєння тільки у 2020 році.

Нагадаємо, 26 листопада генеральний директор "Ростеха" Сергій Чемезов заявив, що винищувачі Су-57 стануть носіями авіаційних бомб з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК), які росіяни активно застосовують на війні проти України. Таким чином ПКС РФ розширюють свої можливості завдавання глибоких бомбових ударів.

Чемезов також повідомив, що найближчим часом перспективний одномоторний літак Су-75 буде відправлено на стендові випробування. Однак українські аналітики зазначили, що навіть з урахуванням можливого виходу на випробування у 2026 році говорити про швидкий початок серійного виробництва новітнього винищувача передчасно.