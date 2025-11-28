Польша получит суперракеты AIM-120D за полмиллиарда долларов: почему они изменят баланс сил

Польша официально подписала контракт на поставку новейших ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D3 AMRAAM для своих истребителей пятого поколения F-35A. Общая стоимость контракта составляет около 500 млн долларов. Инициатива призвана существенно усилить потенциал польской авиации на фоне угроз со стороны воздушных сил России. Эксперты объяснили, как эти ракеты могут изменить стратегический баланс сил.

Договор был заключен 27 ноября, а поставки ракет ожидаются в период с 2030 по 2031 год, сообщил министр обороны Польши Павел Бейда.

Согласно данным Defence24, именно AIM-120D3 и закупленные ранее противорадиолокационные ракеты AARGM-ER являются ключевыми элементами, которые позволят польским F-35 полноценно реализовать свой боевой потенциал. AARGM-ER обеспечивают подавление российской ПВО, тогда как AIM-120D3 формируют основу воздушного превосходства.

AIM-120D меняют стратегический баланс

Эксперты отмечают, что именно сочетание этих двух систем вооружений делает F-35A способными выполнять задачи глубоко в зоне действия противника, в том числе против российских истребителей и эшелонированной ПВО. Новейшие AIM-120D3 имеют увеличенную дальность поражения — более 160 км, что значительно превышает возможности предыдущих поколений AMRAAM.

Эти ракеты также станут частью вооружения модернизированных польских F-16, что позволит создать более гибкую и глубоко интегрированную систему национальной противовоздушной обороны.

В Defence24 отмечают, что российские ВКС, понесшие значительные потери в первые два года полномасштабной войны против Украины, сегодня активно восстановили и модернизировали свой авиапарк. Улучшенное оборудование поступает в войска с учетом боевого опыта.

В настоящее время Россия активно применяет в воздухе тяжелые истребители Су-30СМ и Су-35, истребители пятого поколения Су-57 и тактические бомбардировщики Су-34. При этом россияне развивают средства поражения большой и сверхбольшой дальности — от планирующих бомб до ракет "воздух-воздух" Р-37М. Кроме того, российские летчики демонстрируют все более эффективные методы уклонения от ПВО и ведут бой преимущественно с безопасных дистанций.

В этих условиях Польша делает ставку на дальнобойное оружие F-35, способное "раздвинуть" зону угрозы и обеспечить возможность нанесения ударов, не вступая в ближний бой. Поэтому появление AIM-120D3 в арсенале ВВС Польши станет качественным скачком в их воздушных возможностях. По мнению польских аналитиков, новые ракеты:

расширяют радиус уничтожения целей;

повышают шанс ведения боя вне зоны поражения российской авиации и ПВО;

интегрируются в малозаметные F-35, усиливая их скрытность и сетевые возможности.

Эксперты подчеркивают, что этот шаг позволит Польше не просто защищаться, а формировать реальное сдерживание на восточном фланге НАТО.

Несмотря на заключенный контракт, Варшава признает, что ее возможности все еще ограничены масштабом растущей угрозы. Страна рассматривает необходимость дальнейшей закупки истребителей нового поколения — от дополнительных F-35 до F-15EX, Eurofighter или корейского KF-21. Кроме того, в ближайшие годы Польше предстоит постоянно модернизировать боекомплект, чтобы соответствовать темпам вооружения России.

Ранее сообщалось, что Польша намерена модернизировать 48 истребителей F-16C/D до варианта Block 72. В числе улучшений — интеграция дальнобойных ракет класса "воздух-воздух" AIM-120D AMRAAM.