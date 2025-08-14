Сдерживание агрессии РФ: Польша модернизирует парк истребителей F-16 до Block 72

Польша заключила контракт стоимостью 3,8 млрд долларов с правительством США на модернизацию 48 истребителей F-16C/D, находящихся на вооружении ВВС страны. Как заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, обновление направлено на повышение возможностей сдерживания потенциальной российской агрессии и улучшение оперативной совместимости с силами НАТО.

По условиям соглашения, которое было подписано в Быдгоще, правительство США будут выступать заказчиком работ у компаний-подрядчиков, включая концерн Lockheed Martin. Об этом 13 августа сообщило профильное издание Defence24.

Отмечается, что большая часть модернизационных работ пройдет на Военных авиационных заводах № 2 в Польше. Первые два самолета будут отправлены в США для испытаний.

Техническое обновление до стандарта F-16V Block 72

Модернизация позволит приблизить польские F-16C/D к уровню F-16V Block 72. Среди ключевых изменений:

установка радара AN/APG-83 SABR с АФАР, обеспечивающего обнаружение сложных целей, включая маневрирующие ракеты;

новые бортовые компьютеры и усовершенствованные каналы обмена данными с другими звеньями системы боевого управления;

радиоэлектронные средства борьбы нового поколения для защиты от ПВО противника;

интеграция вооружения, включая ракеты AIM-120D AMRAAM;

модернизация или замена ключевых бортовых систем;

создание складской базы и запасных частей для продления эксплуатации машин до 2040 года и далее.

Поставки модернизированных самолетов будут проходить с 2030 по 2038 годы. Это обновление будет происходить параллельно с вводом в строй истребителей F-35A и легких боевых самолетов FA-50/FA-50PL.

“Сегодня польские F-16 несут серьёзную нагрузку по выполнению оперативных задач, связанных с защитой воздушного пространства страны и союзников, поскольку являются единственными многоцелевыми самолетами, находящимися в полной боевой готовности”, — подчеркнули в Defence24.

Напомним, Воздушные силы ВСУ получили мобильную экосистему для обслуживания истребителей F-16. Данное решение под названием “Проект 61” позволяет значительно оптимизировать процесс технического обслуживания машин.