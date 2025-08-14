Стримування агресії РФ: Польща модернізує парк винищувачів F-16 до Block 72

Польща уклала контракт вартістю 3,8 млрд доларів з урядом США на модернізацію 48 винищувачів F-16C/D, що перебувають на озброєнні ВПС країни. Як заявив міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш, оновлення спрямоване на підвищення можливостей стримування потенційної російської агресії та поліпшення оперативної сумісності з силами НАТО.

За умовами угоди, яку було підписано в Бидгощі, уряд США виступатиме замовником робіт у компаній-підрядників, включно з концерном Lockheed Martin. Про це 13 серпня повідомило профільне видання Defence24.

Зазначається, що більша частина модернізаційних робіт відбудеться на Військових авіаційних заводах № 2 у Польщі. Перші два літаки будуть відправлені в США для випробувань.

Технічне оновлення до стандарту F-16V Block 72

Модернізація дасть змогу наблизити польські F-16C/D до рівня F-16V Block 72. Серед ключових змін:

встановлення радара AN/APG-83 SABR з АФАР, що забезпечує виявлення складних цілей, включно з маневровими ракетами;

нові бортові комп'ютери та вдосконалені канали обміну даними з іншими ланками системи бойового управління;

радіоелектронні засоби боротьби нового покоління для захисту від ППО противника;

інтеграція озброєння, включно з ракетами AIM-120D AMRAAM;

модернізація або заміна ключових бортових систем;

створення складської бази та запасних частин для продовження експлуатації машин до 2040 року і далі.

Важливо

Постачання модернізованих літаків відбуватимуться з 2030 по 2038 роки. Це оновлення відбуватиметься паралельно з введенням у дію винищувачів F-35A і легких бойових літаків FA-50/FA-50PL.

"Сьогодні польські F-16 несуть серйозне навантаження з виконання оперативних завдань, пов'язаних із захистом повітряного простору країни та союзників, оскільки є єдиними багатоцільовими літаками, що перебувають у повній бойовій готовності", — наголосили в Defence24.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ отримали мобільну екосистему для обслуговування винищувачів F-16. Це рішення під назвою "Проєкт 61" дає змогу значно оптимізувати процес технічного обслуговування машин.