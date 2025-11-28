Польща отримає суперракети AIM-120D за півмільярда доларів: чому вони змінять баланс сил

Польща офіційно підписала контракт на постачання новітніх ракет класу "повітря-повітря" AIM-120D3 AMRAAM для своїх винищувачів п'ятого покоління F-35A. Загальна вартість контракту становить близько 500 млн доларів. Ініціатива покликана істотно посилити потенціал польської авіації на тлі загроз з боку повітряних сил Росії. Експерти пояснили, як ці ракети можуть змінити стратегічний баланс сил.

Договір було укладено 27 листопада, а постачання ракет очікують у період із 2030 до 2031 року, повідомив міністр оборони Польщі Павел Бейда.

Згідно з даними Defence24, саме AIM-120D3 і закуплені раніше протирадіолокаційні ракети AARGM-ER є ключовими елементами, які дозволять польським F-35 повноцінно реалізувати свій бойовий потенціал. AARGM-ER забезпечують придушення російської ППО, тоді як AIM-120D3 формують основу повітряної переваги.

AIM-120D змінюють стратегічний баланс

Експерти зазначають, що саме поєднання цих двох систем озброєнь робить F-35A здатними виконувати завдання глибоко в зоні дії противника, зокрема проти російських винищувачів та ешелонованої ППО. Новітні AIM-120D3 мають збільшену дальність ураження — понад 160 км, що значно перевищує можливості попередніх поколінь AMRAAM.

Відео дня

Ці ракети також стануть частиною озброєння модернізованих польських F-16, що дасть змогу створити гнучкішу і глибоко інтегровану систему національної протиповітряної оборони.

У Defence24 зазначають, що російські ПКС, які зазнали значних втрат у перші два роки повномасштабної війни проти України, сьогодні активно відновили і модернізували свій авіапарк. Покращене обладнання надходить у війська з урахуванням бойового досвіду.

Нині Росія активно застосовує в повітрі важкі винищувачі Су-30СМ і Су-35, винищувачі п'ятого покоління Су-57 і тактичні бомбардувальники Су-34. При цьому росіяни розвивають засоби ураження великої та надвеликої дальності — від плануючих бомб до ракет "повітря-повітря" Р-37М. Крім того, російські льотчики демонструють дедалі ефективніші методи ухилення від ППО і ведуть бій переважно з безпечних дистанцій.

У цих умовах Польща робить ставку на далекобійну зброю F-35, здатну "розсунути" зону загрози і забезпечити можливість нанесення ударів, не вступаючи в ближній бій. Тому поява AIM-120D3 в арсеналі ВПС Польщі стане якісним стрибком у їхніх повітряних можливостях. На думку польських аналітиків, нові ракети:

розширюють радіус знищення цілей;

підвищують шанс ведення бою поза зоною ураження російської авіації та ППО;

інтегруються в малопомітні F-35, посилюючи їхню скритність і мережеві можливості.

Експерти підкреслюють, що цей крок дасть змогу Польщі не просто захищатися, а формувати реальне стримування на східному фланзі НАТО.

Незважаючи на укладений контракт, Варшава визнає, що її можливості все ще обмежені масштабом зростаючої загрози. Країна розглядає необхідність подальшої закупівлі винищувачів нового покоління — від додаткових F-35 до F-15EX, Eurofighter або корейського KF-21. Крім того, найближчими роками Польщі доведеться постійно модернізувати боєкомплект, щоб відповідати темпам озброєння Росії.

Раніше повідомлялося, що Польща має намір модернізувати 48 винищувачів F-16C/D до варіанту Block 72. Серед поліпшень — інтеграція далекобійних ракет класу "повітря-повітря" AIM-120D AMRAAM.