"Семья успела спуститься в погреб": дом художника Полищука пострадал от удара ВС РФ

Вблизи дома семьи украинского художника Богдана Полищука произошел "прилет". Соседний дом был полностью разрушен, а их дом — серьезно поврежден.

"Это дом нашего коллеги и друга, художника Богдана Полищука, который создавал визуальный мир к "Лесной песне", "Захара Беркута" и "Благодарного Эродия". В дом Богдана, Елены Полищук, их детей Устима и Яремы и родителей Елены прилетело рядом — соседнего дома больше нет", — сообщили 29 ноября в театре Леся Курбаса.

Фото повреждений внутри дома Фото: Соцсети

В доме выбиты все окна, уничтожена часть крыши и значительные повреждения внутри.

"К счастью семья успела спуститься в погреб и осталась невредимой. Ранений нет, пожара удалось избежать. Но уцелеть — не значит не пострадать", — отметили в театре.

Фото внешних повреждений дома Фото: Соцсети

Сейчас друзья и близкие помогают семье разгребать последствия. Впереди у них еще долгий путь восстановления, и открытый сбор для Полищуков.

"Любая сумма — важна. Спасибо каждому, кто может присоединиться. Театр — это о сообществе, о поддержке друг друга", — добавили в театре.

Напомним, ночью на 29 ноября ВС РФ нанесли комбинированный удар, запустив более 30 ракет и почти 600 БПЛА по Украине. В Киеве временно часть потребителей осталась без света, также возникли перебои в поставках тепла. Погибли два человека, еще 37 взрослых и один ребенок получили ранения.

31-летняя украинская актриса Анна Кошмал делилась в соцсетях, что пережила "ужасную ночь" и попадание в соседний подъезд. Ее дети были напуганы, в доме сгорела другая квартира.