"Родина встигла спуститися в погріб": будинок художника Поліщука постраждав від удару ЗС РФ

Поблизу будинку сім'ї українського художника Богдана Поліщука стався "приліт". Сусідній будинок був повністю зруйнований, а їхній — серйозно пошкоджений.

"Це будинок нашого колеги й друга, художника Богдана Поліщука, який створював візуальний світ до "Лісової пісні", "Захара Беркута" та "Благодарного Еродія". У дім Богдана, Оленки Поліщук, їхніх дітей Устима й Яреми та батьків Оленки прилетіло поряд — сусіднього будинку більше немає", — повідомили 29 листопада у театрі Леся Курбаса.

Фото пошкоджень всередині будинку Фото: Соцмережi

У будинку вибиті всі вікна, знищена частина даху та значні пошкодження всередині.

"На щастя родина встигла спуститися в погріб і залишилася неушкодженою. Поранень немає, пожежі вдалося уникнути. Але вціліти — не означає не постраждати", — зауважили в театрі.

Фото зовнішніх пошкоджень будинку Фото: Соцмережi

Нині друзі й близькі допомагають сім'ї розгрібати наслідки. Попереду в них ще довгий шлях відновлення, і відкритий збір для Поліщуків.

"Будь-яка сума — важлива. Дякуємо кожному, хто може долучитися. Театр — це про спільноту, про підтримку одне одного", — додали в театрі.

Нагадаємо, вночі на 29 листопада ЗС РФ завдали комбінованого удару, запустивши понад 30 ракет і майже 600 БПЛА по Україні. У Києві тимчасово частина споживачів залишилась без світла, також виникли перебої у постачанні тепла. Загинули двоє осіб, ще 37 дорослих та одна дитина отримали поранення.

31-річна українська акторка Анна Кошмал ділилась у соцмережах, що пережила "жахливу ніч" і влучання у сусідній під'їзд. Її діти були налякані, у будинку згоріла інша квартира.