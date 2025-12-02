100 тысяч солдат РФ под Покровском: почему в Волчанске разворачивают "аквафреши", — командир

Вооруженные силы Российской Федерации полтора года пытаются оккупировать Покровск и два года — Волчанск, но города продолжают находиться под контролем Украины, рассказал украинский военный. При этом россияне потеряли под Покровском 100 тысяч человек — это больше, чем там жило украинцев до начала большой войны.

Россияне не смогли оккупировать ни Покровск, ни Волчанск, сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире "Новости.Live". Под Покровском ВС РФ стоят больше года и потеряли больше солдат, чем там жило людей. В Волчанске происходит инфильтрация под прикрытием тумана: враги проникают вглубь города, устанавливают флаги, но уже в полдень их обнаруживают и обезвреживают.

Федоренко ответил на вопрос журналиста относительно заявления Минобороны РФ об оккупации Покровска и Волчанска. Для наступления на первый из этих городов ВС РФ используют значительно больше солдат и техники, чем у ВСУ, но оборона все еще держится.

Відео дня

"Мы воюем перед противником, против противника, который превосходит по количеству сил и средств. Как следствие, враг потерял уже более 100 000 военнослужащих, при том, что когда-то население Покровского составляло 60 [тысяч]", — прозвучало в эфире.

Что касается Волчанска, то здесь россияне используют туман для подвоза боеприпасов, перегруппировки, накопления, проникновения в город и поднятия "аквафреша" (российские флаги), отметил командир. Впрочем, около 10 часов туман развеивается, и тогда их обнаруживают и обезвреживают. При этом Кремль успевает получить "картинку", которой пытается демотивировать украинцев и повлиять на западных политиков.

"Весь личный состав, который разворачивал флаги РФ, был уничтожен силами обороны на следующую секунду после того, как себя идентифицировал и как развернул флаг. Но картинка есть, фотография сделана, она летит в РФ, пропагандистская машина качает внутри общества России, что якобы есть успехи по Украине", — сказал он.

Наступление РФ — какая ситуация в Покровске и Волчанске

На карте аналитиков DeepState последнее обновление появилось 30 ноября. Есть небольшие изменения в Покровске: россияне расширили серую зону на двух участках, но север города все еще контролируются Силами обороны Украины.

Наступление РФ — какая ситуация в Покровске, 30 ноября, карта DeepState Фото: DeepState

Ситуация в Волчанске — без изменений. Карта DeepState показывает, что россияне оккупировали только северную часть города, а украинцы удерживают южные районы по берегу реки Волчьей.

Наступление РФ — какая ситуация в Волчанске, 30 ноября, карта DeepState Фото: DeepState

Отметим, 1 декабря Минобороны РФ доложило президенту Владимиру Путину об оккупации Покровска и Волчанска. Информацию опровергло украинское командование и бойцы ВСУ, которые удерживают оба города.

Напоминаем, украинский военный рассказал о последствиях второго механизированного наступления РФ на Новопавловку Днепропетровской области.