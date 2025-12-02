100 тисяч солдатів РФ під Покровськом: чому у Вовчанську розгортають "аквафреші", — командир

Збройні сили Російської Федерації півтора року намагаються окупувати Покровськ і два роки — Вовчанськ, але міста й далі перебувають під контролем України, розповів український військовий. При цьому росіяни втратили під Покровськом 100 тисяч осіб — це більше, ніж там жило українців до початку великої війни.

Росіяни не змогли окупувати ні Покровськ, ні Вовчанськ, сказав командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко в ефірі "Новини.Live". Під Покровськом ЗС РФ стоять понад рік і втратили більше солдатів, ніж там жило людей. У Вовчанську відбувається інфільтрація під прикриттям туману: вороги проникають вглибину міста, встановлюють прапори, але вже опівдні їх виявляють та знешкоджують.

Федоренко відповів на питання журналіста щодо заяви Міноборони РФ про окупацію Покровська та Вовчанська. Для наступу на перше з цих міст ЗС РФ використовують значно більше солдатів та техніки, ніж є у ЗСУ, але оборона все ще тримається.

"Ми воюємо перед противником, проти противника, який переважає за кількістю сил та засобів. Як наслідок, ворог втратив вже більше ніж 100 000 військовослужбовців, при тому, що колись населення Покровського складало 60 [тисяч]", — пролунало в ефірі.

Щодо Вовчанська, то тут росіяни використовують туман для підвезення боєприпаси, перегрупування, накопичення, проникнення у місто та підняття "аквафреша" (російські прапори), зауважив командир. Втім, близько 10 год туман розвіюється, і тоді їх виявляють та знешкоджують. При цьому Кремль встигає отримати "картинку", якою намагається демотивувати українців та вплинути на західних політиків.

"Весь особовий склад, що розгортав стяги РФ, був знищений силами оборони на наступну секунду після того, як себе ідентифікував і як розгорнув стяг. Але картинка є, фотографія зроблена, вона летить у РФ, пропагандистська машина качає всередині суспільства Росії, що нібито є успіхи по Україні", — сказав він.

Наступ РФ — яка ситуація в Покровську та Вовчанську

На карті аналітиків DeepState останнє оновлення з'явилось 30 листопада. Є невеликі зміни у Покровську: росіяни розширили сіру зону на двох ділянках, але північ міста все ще контролюються Силами оборони України.

Наступ РФ — яка ситуація в Покровську, 30 листопада, карта DeepState Фото: DeepState

Ситуація у Вовчанську — без змін. Карта DeepState показує, що росіяни окупували лише північну частину міста, а українці втримують південні райони по берегу річки Вовчої.

Наступ РФ — яка ситуація у Вовчанську, 30 листопада, карта DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 1 грудня Міноборони РФ доповіло президенту Володимиру Путіну про окупацію Покровська та Вовчанська. Інформацію спростувало українське командування та бійці ЗСУ, які втримують обидва міста.

