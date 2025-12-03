Третий армейский корпус Вооруженных сил Украины под командованием Андрея Билецкого отрицает любой прорыв, чтобы там не говорило российское командование. Бригадный генерал подчеркнул, что подразделения отражают по 40 вражеских штурмов ежедневно.

Речь идет о заявлении Валерия Герасимова, начальника Генштаба армии РФ, который доложил Путину о "прорыве России" в Донецкой области, где оборону удерживают 63-я ОМБр и подразделения 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса. Бригадный генерал Андрей Билецкий отрицает информацию врага по этому направлению фронта.

"Подразделения корпуса отражают около 40 вражеских штурмов в день на подступах к Лиману и не позволяют противнику зайти в город", — сообщил командир корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий.

В частности, за последний месяц враг осуществил десяток попыток инфильтрации малыми группами на окраинах города. И оккупанты каждой из них были ликвидированы или взяты в плен.

Так, один из пленных россиян на видео благодарит российского военкора Тимофея Ермакова за "слив" в Telegram их позиций и просит "писать еще", ведь ему удалось выжить и оказаться в плену.

"Врага оперативно обнаружили наши бойцы. Часть группы уничтожили на месте, а ему повезло попасть в плен и выжить", — сказано в сообщении.

"За четыре года Герасимов "сжег" свою армию, не взяв под полный контроль ни одной украинской области. Поэтому пока наши подразделения подавляют в зародыше любые попытки РФ приблизиться к Лиману, он докладывает Путину о несуществующих успехах", — сообщил командир 63-й ОМБр, полковник Павел Юрчук.

В сообщении резюмируется, что Третий армейский корпус продолжает удерживать линию обороны на занятых рубежах.

Путин перед визитом спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа хвастался захватом Покровска и другими "успехами" на фронте, что не является правдой, а скорее спектаклем ради американца.

