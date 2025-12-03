Начальник Генштабу РФ збрехав Путіну про "прорив" на Донеччині, — Білецький

Третій армійський корпус Збройних сил України під командуванням Андрія Білецького заперечив будь-який прорив, щоб там не говорило російське командування. Бригадний генерал наголосив, що підрозділи відбивають по 40 ворожих штурмів щодня.

Мова йде про заяву Валерія Герасимова, начальника Генштабу армії РФ, який доповів Путіну про "прорив Росії" на Донеччині, де оборону утримують 63-тя ОМБр та підрозділи 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. Бригадний генерал Андрій Білецький заперечує інформацію ворога щодо цього напрямку фронту.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", — повідомив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Зокрема, за останній місяць ворог здійснив десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. І окупантів кожної з них було ліквідовано або взято в полон.

Відео дня

Так, один із полонених росіян на відео дякує російському воєнкору Тимофію Єрмакову за "злив" у Telegram їхніх позицій та просить "писати ще", адже йому вдалось вижити та опинитись у полоні.

"Ворога оперативно виявили наші бійці. Частину групи знищили на місці, а йому пощастило потрапити до полону і вижити", — сказано у повідомленні.

"За чотири роки Герасімов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи", — повідомив командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.

У повідомленні резюмується, що Третій армійський корпус продовжує утримувати лінію оборони на зайнятих рубежах.

Путін перед візитом спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа хвалився захопленням Покровська ті іншими "успіхами" на фронті, що не є правдою, а радше спектаклем заради американця.

Нагадаємо, наприкінці листопада Путіну доповідали про "звільнення" міста Куп'янськ у Харківській області. Фокус розбирався, наскільки це відповідало дійсності.