"Определенное количество": в Украине вводят новую систему распределения мобилизованных между бригадами, — ОП

В Украине вводят новую систему распределения мобилизованных между боевыми бригадами: каждое подразделение будет получать заранее определенное количество бойцов, что позволит командирам планировать восстановление и обучение личного состава.

Новобранцев планируют распределять между бригадами еще до начала прохождения ими базовой военной подготовки, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", — написал Палиса.

Он уточнил, что соответствующее решение приняли 5 декабря на Ставке Верховного Главнокомандующего

Подготовка новобранцев, по словам Палисы, будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады, к которой будет прикомандирован мобилизованный.

"Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку — и мы будем расширять эти возможности. Там, где своих учебных возможностей пока нет, — подготовка будет происходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады", — пояснил Палиса.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что для бригад изменение системы распределения мобилизованных — это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения и работать с людьми системно.

"Вместе с Генеральным штабом и командирами мы продолжаем работать над деталями внедрения. Главное — чтобы эта система работала честно, одинаково для всех и помогала тем, кто сегодня держит оборону", — подчеркнул Палиса.

