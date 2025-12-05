"Визначену кількість": в Україні запроваджують нову систему розподілу мобілізованих між бригадами, — ОП

В Україні запроваджують нову систему розподілення мобілізованих між бойовими бригадами: кожен підрозділ отримуватиме заздалегідь визначену кількість бійців, що дозволить командирам планувати відновлення та навчання особового складу.

Новобранців планують розподіляти між бригадами ще до початку проходження ними базової військової підготовки, повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

"Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих. Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", — написав Паліса.

Він уточнив, що відповідне рішення ухвалили 5 грудня на Ставці Верховного Головнокомандувача

Підготовка новобранців, за словами Паліси, проходитиме максимально наближено до умов конкретної бригади, до якої буде прикомандирован мобілізований.

"Сьогодні 37 бойових бригад мають право самостійно проводити базову військову підготовку — і ми будемо розширювати ці спроможності. Там, де своїх навчальних можливостей поки немає, — підготовка відбуватиметься в навчальних центрах та навчальних батальйонах армійських корпусів, але із повним супроводом інструкторів із бригади", — пояснив Паліса.

Заступник керівника ОП підкреслив, що для бригад зміна системи розподілу мобілізованих — це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи та працювати з людьми системніше.

"Разом з Генеральним штабом та командирами ми продовжуємо працювати над деталями впровадження. Головне — щоб ця система працювала чесно, однаково для всіх і допомагала тим, хто сьогодні тримає оборону", — наголосив Паліса.

Пост Паліси Фото: Скриншот

Нагадаємо, 5 грудня омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що військові не мають займатися мобілізацією.

У цей же день Зеленський вивів Єрмака з РНБО та Ставки Верховного головнокомандувача.