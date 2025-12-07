"Под контролем": ВСУ выбили россиян из села Тихое на Днепропетровщине (видео)

Бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили российских оккупантов из села Тихое, Синельниковского района Днепропетровской области.

Об освобождении населенного пункта сообщила пресс-служба 67 ОМБр.

"В ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов", — говорится в подписи к видео.

В 67 ОМБр отметили, что 21 ноября российские оккупанты на своих пропагандистских ресурсах обнародовали видео, на котором их солдаты машут триколором на Александровском направлении и заявляют об оккупации Тихого.

"Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины", — отметили украинские защитники.

Відео дня

Напомним, 30 ноября ВСУ зачистили от российских оккупантов село Ивановка в Днепропетровской области.

Фокус также писал, что десантники ВСУ освободили село Сухецкое в Донецкой области.