"Під контролем": ЗСУ вибили росіян з села Тихе на Дніпропетровщині (відео)

Бійці 67 окремої механізованої бригади вибили російських окупантів з села Тихе, Синельніковського району, Дніпропетровської області.

Про звільнення населеного пункту повідомила пресслужба 67 ОМБр.

"В ході злагоджених і чітких дій, грамотного планування і відважної реалізації, бійці 67 окремої механізованої бригади вибили ворога з Тихого та зачистили село від окупантів", — йдеться у підписі до відео.

В 67 ОМБр зазначили, що 21 листопада російські окупанти на своїх пропагандистських ресурсах оприлюднили відео, на якому їх солдати махають триколором на Олександрівському напрямку і заявляють про окупацію Тихого.

"Офіційно заявляємо: станом на 6.12.2025 населений пункт Тихе знаходиться під контролем воїнів 67 окремої механізованої бригади Збройних Сил України", — наголосили українські захисники.

Нагадаємо, 30 листопада ЗСУ зачистили від російських окупантів село Іванівка у Дніпропетровській області.

Фокус також писав, що десантники ЗСУ звільнили село Сухецьке на Донеччині.