Партизаны сожгли полицейский автомобиль в Московской области РФ, — "АТЕШ" (видео)

Партизаны совершили диверсию в Московской области, совершив нападение на автомобиль Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Украинские агенты подожгли транспортное средство, принадлежащее МВД РФ, из-за чего автомобиль был уничтожен. О диверсии рассказали агенты партизанского движения "АТЕШ" в своем Telegram-канале 12 декабря.

"Наши агенты провели успешную акцию в Московской области: был уничтожен служебный автомобиль МВД РФ", — говорится в сообщении.

Партизаны также показали кадры диверсии. На кадрах видно, как полицейский автомобиль сначала облили горючей жидкостью, после чего подожгли и транспортное средство загорелось.

Как утверждает партизанское движение, эту диверсию агенты приурочили ко Дню Конституции РФ, которую отмечают 12 декабря. Таким образом партизаны продемонстрировали свой ответ кремлевскому режиму, который начал войну в Украине.

В российских медиа об инциденте с поджогом автомобиля МВД РФ не пишут. Официально власти также молчат: агенты движения отмечают, что власти решили скрыть диверсию.

"Показательно, что власти предпочли скрыть произошедшее. Это лишь подчеркивает их уязвимость и страх перед деятельностью сопротивления", — подчеркнули в "АТЕШ".

Напомним, 30 ноября движение "АТЕШ" сообщило, что партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске.

В октябре партизаны движения "АТЕШ" информировали о поражении железнодорожной логистики россиян в оккупированном Крыму, в результате чего было нарушено движение поездов.