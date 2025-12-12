Партизани спалили поліцейський автомобіль у Московській області РФ, — "АТЕШ" (відео)

Партизани вчинили диверсію у Московській області, скоївши напад на автомобіль Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.

Українські агенти підпалили транспортний засіб, що належить МВС РФ, через що автомобіль було знищено. Про диверсію розповіли агенти партизанського руху "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі 12 грудня.

"Наші агенти провели успішну акцію в Московській області: було знищено службовий автомобіль МВС РФ", — йдеться у повідомленні.

Партизани також показали кадри диверсії. На кадрах видно, як поліцейський автомобіль спершу облили горючою рідиною, після чого підпалили й транспортний засіб спалахнув.

Як стверджує партизанський рух, цю диверсію агенти присвятили до Дня Конституції РФ, яку відзначають 12 грудня. У такий спосіб партизани продемонстрували свою відповідь кремлівському режиму, який розпочав війну в Україні.

Відео дня

У російських медіа про інцидент з підпалом автомобіля МВС РФ не пишуть. Офіційно влада також мовчить: агенти руху зазначають, що влада вирішила приховати диверсію.

"Показово, що влада вважала за краще приховати подію. Це лише підкреслює їхню вразливість і страх перед діяльністю опору", — підкреслили в "АТЕШ".

Нагадаємо, 30 листопада рух "АТЕШ" повідомив, що партизани спалили військовий електровоз росіян у Брянську.

У жовтні партизани руху "АТЕШ" інформували про ураження залізничної логістики росіян в окупованому Криму, внаслідок чого було порушено рух поїздів.