В РФ загорелся Орский механический завод: могли ли добраться дроны ВСУ, — росСМИ (видео)

Утром 12 декабря загорелся Орский механический завод в Оренбургской области Российской Федерации, написали в соцсетях. Россияне опубликовали серию фото и видео, на которых хорошо видно столб дыма на территории предприятия, которое, среди прочего, производит оборудование для добычи нефти и работает на военно-промышленный комплекс РФ (артиллерийские гильзы).

Первые сообщения о дыме над Орским заводом появились в сети около 10 часов (по Киеву, то есть в 13 часов по местному времени). В канале росСМИ Astra показали видео с места событий, а местные жители сообщили, что начался пожар на машиностроительном предприятии. Причина возгорания пока не известны, а представители власти не комментировали инцидент.

Новость дополняется...