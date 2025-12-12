У РФ загорівся Орський механічний завод: чи могли дістатись дрони ЗСУ, — росЗМІ (відео)

Зранку 12 грудня загорівся Орський механічний завод в Оренбурзькій області Російської Федерації, написали у соцмережах. Росіяни опублікували серію фото та відео, на яких добре видно стовп диму на території підприємства, яке, серед іншого, виготовляє обладнання для видобутку нафти та працює на військово-промисловий комплекс РФ (артилерійські гільзи).

Перші повідомлення про дим над Орським заводом з'явились у мережі близько 10 год (за Києвом, тобто о 13 год за місцевим часом). У каналі росЗМІ Astra показали відео з місця подій, а місцеві жителі повідомили, що почалась пожежа на машинобудівному підприємстві. Причина займання поки не відомі, а представники влади не коментували інцидент.

Пожежа у РФ — деталі інциденту у Орську

Мер Орська Артем Воробйови та губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев поки не коментували пожежу в Орську. Тим часом місцеві жителі у пабліку Наркор Орск" написали, що горіти може як місцевий механічний завод (проспект Миру), так і нікелевий комбінат (на північно-східних околицях). Пресслужба відділення МНС повідомила, що справді сталось займання на промисловому об'єкті: для гасіння викликали дев'ять спецмашин та 29 пожежників.

Пожежа у РФ - де розташований Орський механічний завод та нікелевий комбінат Фото: Google Maps

На порталі "War Sanctions" вказано, що АТ "Механічний завод" в Орську — це підприємство ВПК РФ, яке під час російсько-української війни виготовляє гільзи середнього та великого калібрів, комплектуючі для установок залпового вогню "Град", обладнання для нафтогазової галузі. Крім того, є зв'язки з корпорацією "Ростєх", яка безпосередньо займається військовою технікою та озброєнням. На механічний завод в Орську наклали санкції Україна та Велика Британія.

Сили оборони України не інформували, чи відправлялись дрони в Оренбурзьку область РФ для удару по важливому військовому об'єкту. Міноборони РФ зранку 12 грудня відзвітувало, що вночі начебто збило 90 українських безпілотників, з них 63 — над Брянською областю. Найвіддаленіша область, над якою помітили БпЛА — Ярославська (за 700 км від України, на північний схід від Москви). Про Оренбург та області на шляху до цього регіону відомство не написало.

Зазначимо, Фокус писав про вибухи та роботу ППО у РФ в ніч на 12 грудня. Зокрема, у російських пабліках повідомили про гучні звуки у Ярославлі та про атаку безпілотників на Сочі та Туапсе. У Ярославлі загорівся один з найбільших нафтопереробних заводів, а перед цим чули "гул в небі" та оголошувалась повітряна тривога. Як запевняли у ростовських пабліках, дрони також атакували південні регіони РФ і було гучно в Анапі, Сочі, Туапсе, Новоросійську.

Нагадуємо, українські БпЛА підірвали літак Ан-26 ЗС РФ, який стояв на аеродромі в тимчасово окупованому Криму.